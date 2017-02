Meteorología prevé lluvias en forma de barro hoy en Málaga

No limpien los coches todavía y, sobre todo, eviten tender la ropa fuera, so pena de echar a perder toda la colada. El fenómeno meteorológico de la Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana), esto es, la tormenta que fue la causante de la tromba histórica del domingo, se ha paseado desde aquel día por Marruecos y regresará a la provincia hoy. Puesto que hay una densa nube de calima (polvo en suspensión) en caso de que precipite lo hará en forma de barro. Si no llueve, de todas formas el polvo tenderá por gravedad a depositarse sobre las terrazas y los capós.

El Centro Meteorológico de Aemet en Málaga prevé chubascos, tormentosos y localmente fuertes, que se producirán en el litoral cerca de las horas nocturnas, y en el interior en las horas diurnas. La misma Dana del domingo regresará, movida por una vaguada que la engloba, según explicó Fausto Polvorinos, jefe de Predicción de Aemet. Pasará muy lentamente por encima de la provincia el jueves, ya que el centro del embolsamiento frío estará en el norte de Marruecos y el Mar de Alborán. Aunque se da por hecho que a su paso provocará inestabilidad, no se prevé que puedan ocurrir descargas de agua tan importantes como las del domingo, dado que las circunstancias de viento han cambiado.

De cara al sábado y el domingo el riesgo de precipitaciones desaparece, por lo que el tiempo será apacible, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados. Esta será la tónica también en el inicio de la próxima semana.