El PSOE denuncia falta de higiene en un centro de discapacitados psíquicos de la Diputación

El PSOE denunció ayer la falta de higiene y de medios materiales y humanos en el centro de discapacitados psíquicos Guadalmedina, dependiente de la Diputación de Málaga, y donde se atiende a 35 residentes gravemente afectados y totalmente dependientes. Tras una visita a las instalaciones, el portavoz socialista en la institución provincial, Francisco Conejo, y la diputada Antonia García hicieron públicas varias fotografías donde se aprecian humedades y filtraciones de agua en las habitaciones, el mal estado del mobiliario, suciedad en las alcobas de los pacientes y en la cocina y la presencia de cucarachas en el comedor; asimismo, criticaron el déficit de personal. Unos extremos que confirmaron tres de las trabajadoras de la residencia con las que habló este periódico.

Las imágenes de la denuncia de los socialistas Estado de la sala de aislamiento. Humedad en una habitación. Cucaracha. / Fotos cedidas por el PSOE

SUR intentó acceder a las instalaciones pero se le negó con el argumento de que no estaban los directivos y se le emplazó a una visita prevista para hoy con la presencia de los responsables del centro y de la diputada de Servicios Sociales y Centros Especializados, Lourdes Burgos, quien negó el estado de insalubridad denunciado por el PSOE.

Conejo explicó que en la visita se encontró heces de un usuario en la pared y el techo de una habitación. «Los empleados me dijeron que llevan tiempo pidiendo que manden pintores para limpiar la habitación donde duerme el usuario todos los días, pero no les hacen caso desde la Diputación», afirmó el socialista, quien relató que en el recorrido se encontró una cucaracha en el comedor y que hay «un abandono total» con colchones vencidos, sillones rotos, persianas que no funcionan, suelos deteriorados y una fachada descuidada.

«El estado del Centro Guadalmedina demuestra la insensibilidad del PP con las políticas sociales y lo equivocada que tiene las prioridades Elías Bendodo como presidente de la Diputación. Bendodo antepone proyectos de autobombo como gastar cuatro millones de euros en la plaza de toros para instalar un restaurante y una tienda o un millón de euros en una escuela de hostelería privada mientras equipamientos como este centro de discapacitados psíquicos que dependen directamente de la Diputación están en una situación indigna, con recorte de personal y usuarios mal atendidos. Vamos a exigir en la Diputación un plan de choque inmediato para este centro», afirmó Conejo.

Las imágenes de la denuncia de los socialistas Suciedad en la cocina. Humedades en la habitación de un usuario. / Fotos cedidas por el PSOE

Las empleadas con las que habló SUR –que no quisieron dar sus nombres por temor a posibles represalias– confirmaron la denuncia del PSOE y añadieron que cuando llueve se producen filtraciones, lamentaron la falta de material para atender a los enfermos (toallas, guantes, gasas,...) y criticaron que la falta de personal provoca que en los fines de semana «se tengan que doblar turnos y haya trabajadores que echan hasta veinticinco horas seguidas».

Cumple la inspección y la ratio

Por su parte, Lourdes Burgos sostuvo que «no hay falta de higiene» y que se «cumple la ratio» de personal por usuario. Añadió que el centro no tiene deficiencias de conservación ni de mantenimiento ni problemas estructurales graves. Para demostrarlo, arguyó que el centro Guadalmedina supera anualmente las «exigentes» inspecciones que realiza la Junta de Andalucía.

Lourdes Burgos, diputada de Servicios Sociales, niega el estado de insalubridad

Sí admitió que el edificio es antiguo, pero se vienen haciendo «mejoras continuas». Según dijo, el año pasado se invirtieron 113.000 euros para mobiliario y mejora de los servicios del centro y que este año están consignados 50.000 euros para renovar el centro.

Respecto a las heces en las habitaciones, Burgos explicó que son los propios usuarios quienes las provocan y que inmediatamente se limpian; aunque añadió que se investigará por qué estaban durante la visita de los diputados socialistas.