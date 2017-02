«En el Ayuntamiento de Málaga es vox populi a quién le van a dar los puestos; las plazas salen ya con nombres y apellidos»

Wenceslao Alonso, administrativo del servicio de Limpieza, ha revolucionado estos días la Casona cuando se ha dado a conocer por SUR que en los últimos tres años le ha ganado ocho sentencias al Ayuntamiento de Málaga, una en firme del TSJA, porque los puestos de trabajo no se adjudican “por los procedimientos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, y ha perdido la novena, que ya ha recurrido. Tras trabajar apaciblemente durante más de diez años en la Administración Local, decidió en 2011 estudiar Derecho y prosperar y fue cuando se dio de bruces con el sistema de provisionalidad y comisión de servicio para designar a las jefaturas que, en la mayoría de los casos, se quedan en esos puestos muchos más de dos años que permite la ley. En estos días ha tenido la primera sentencia en su contra, en primera instancia, pero no ceja, y ya está afilando el lápiz para recurrirla al TSJA.

-¿Por qué decidió hace tres años iniciar una cruzada judicial contra el Ayuntamiento?

-Porque no había forma de que los puestos de trabajo se convocaran en concurso público de méritos, todo eran nombramientos supuestamente provisionales, y se suponía que con el tiempo se aprobaría una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y sin ella no se podría nombrar a personas sin concurso de méritos. Pero veía que no aprobar la RPT en el fondo es una forma de prolongarlo de manera intencionada para no convocar los puestos nunca de forma constitucional.

-Ha ganado ocho juicios, uno firme del TSJA, en los que los tribunales dictan que los procedimientos para cubrir plazas en el Ayuntamiento deben ser los constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad? ¿Qué está haciendo ahora el Ayuntamiento, ha cambiado el sistema?

-Lo único que hace es interpretar la sentencia de la sala de 18 de septiembre de 2015 y cree que con la simple publicación de la convocatoria de plaza ya cumple la sentencia. Pero esta sentencia sigue en fase de ejecución, y veremos qué hace el TSJA. Este fallo lo gané en la apelación respecto a la jefatura de Negociado de Polígonos, y la sentencia dice que para cubrir esta plaza deben cumplirse los principios de igualdad, mérito y capacidad y no la simple publicidad que es lo que interpreta el Ayuntamiento.

-Ha perdido estos días su primer juicio, uno de nueve ganados. ¿Se debe a que el Ayuntamiento lo está haciendo ya bien, como explica el área de Personal?

-No, porque como dice la sentencia de la sala, que el Ayuntamiento interpreta a su manera, no se puede hacer una convocatoria en la que no se especifican los méritos, y sobre todo los puestos que se convocan, y ya sabemos a quién se los van a asignar. De hecho, yo voy a hacer una acta de manifestación ante notario y digo que el puesto tal para el jefe de tal se va a asignar con toda seguridad a una persona. Esta sentencia ya la he recurrido.

-¿Cómo sabe usted eso, lo sabe todo el mundo, o son meras conjeturas con las que acierta?

-En el Ayuntamiento es vox populi a quién se le va a dar el puesto. Lo único que necesito es tener contacto con alguien que trabaja en ese departamento y me diga a quien se lo van a dar. Las plazas salen ya con nombres y apellidos.

-¿En cuántas comparecencias ante notario ha acertado?

-Llevo acertadas tres jefaturas, y próximamente voy a ir a otra cita con el notario para decir a quien le van a dar otra jefatura, y también a quién le van a dar el puesto del interventor, que también es a dedo, y en éstos dos también creo que los voy a acertar. Seguramente.

-¿Qué le han dicho sus compañeros al conocer todas las sentencias a su favor?

-La gente está contenta porque debe ser ahora el momento en el que se acabe tener que estar buscando relaciones personales o familiares para conseguir los puestos porque también parece claro que en algunos casos los jueces no tienen claro que no se está utilizando la comisión de servicios correctamente, porque este nombramiento es excepcional, pero los nombrados están ahí de por vida. Y la comisión de servicio es por un año, renovable como mucho uno más conforme al Real Decreto 364/95 de 10 de marzo. Muchos compañeros me han apoyado y están afiliándose a nuestro sindicato, STAL (Sindicato de Trabajadores de la Administración Local), no sólo del Ayuntamiento sino de organismos y empresas municipales.

-¿De qué organismos le están llamando?

-Por ahora, de Urbanismo y de Más Cerca. Y del Ayuntamiento, de muchos departamentos. Lo que pasa es que como hay temor, la gente no se atreve a decirlo abiertamente.

-¿Por qué hay temor?

-Algunos piensan que si se unen a nosotros le podrán tomar algún tipo de represalia, y por eso temen.

-Días atrás se oían críticas en los pasillos de que usted era un ‘tránsfuga’ del sindicato Csif. ¿Qué tiene que decir ante esto?

-Yo he pertenecido a Csif durante 15 años y cuando la deriva que ha tomado no me ha gustado, me he ido lamentándolo mucho. Pero un sindicato tiene que estar para mucho más que para cursillos y descuentos, y para reírle las gracias al poder. Pero me gustaría destacar que el sindicato independiente de policías (Sipan) sí me ha mostrado su apoyo y se ha solidarizado con mi causa desde hace meses.

-Usted mismo ha sido trasladado al servicio de Limpieza a cubrir el puesto de una persona que los tribunales, en primera instancia en dos casos, y el TSJA, en un tercero, decían que eran ‘falsos autónomos. ¿Cuál es su opinión de este asunto?

-Pues que, en primer lugar, que no deberían haber estado ellos si los puestos deben desempeñarlos los funcionarios. En estos puestos manejamos datos de las personas, y somos los funcionarios los que debemos garantizar la protección de los datos de los ciudadanos, que a unos contratados, con todos mis respetos y haciendo otra vez hincapié en que no es nada personal, no se les exige.

-Usted explica que no es nada personal contra a los que les adjudican las plazas, entonces qué denuncia, el enchufismo?

-Yo lo que me pregunto es que tiene más que otro compañero o que yo mismo la persona elegida para una jefatura porque incluso en los casos que ahora se convocan para un puesto determinado han designado una persona que es una categoría menor que la mía y lo justifican diciendo que tiene FP II Administrativo y sabe inglés. Pues oiga yo soy licenciado en Derecho y tengo un máster de Intervención de la Administración Pública en la Sociedad y sé inglés y francés. Y no me creo más que nadie, pero quiero que se me reconozcan mis méritos, como todo el mundo. El problema es que no motivan bien por qué designan a las personas y quieren hacer creer a los jueces que esto es sólo por un tiempo determinado cuando en las demandas yo acredito que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, para cubrir puesto de jefatura por permiso cuidado de hijos, que es un tiempo muy concreto, se hace una convocatoria pública y detallada de méritos con una puntuación, aunque sea para una comisión de servicio. En el Ayuntamiento de Málaga se puede hacer bien lo que no hay es voluntad, y quieren mantener este sistema para mantener la dedocracia, el llamado dedazo. Incluso se está incumpliendo un acuerdo de pleno, que también lo puse de manifiesto en el último juicio, e insta a que mientras se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT, que es la organización de las plazas y sus funciones), los puestos aunque sean provisionales se deben cubrir por los principios de mérito, capacidad e igualdad, y aunque se aprobó por el voto en bloque de la oposición, el PP votó en contra.

-¿Cuáles son sus planes ahora? ¿Teme usted represalias?

-No, porque ya me han represaliado. He estado amenazado cuatro meses por una suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años por un expediente disciplinario que me abrieron, que no tenía ni pies ni cabeza. Se archivó y ahora me voy a defender.

-¿Por qué le abrieron el expediente disciplinario?

-Intentaron decir que menospreciaba a los ciudadanos a los que atendía en la oficina de Palma-Palmilla. Decían que a uno le dije que estaba loco, a otra que tenía que bañarse, que a un enfermo terminal no quisimos atenderle y que a una embarazada, que se fue llorando porque no le hicimos un trámite. De todos estos casos, ninguno de estos supuestos ciudadanos menospreciados por mí hay quejas con su nombre y apellido, lo que demuestra que es falso. Si me abren un expediente con estas acusaciones que a mí me resultan gravísimas e intolerables, y que no son verdad como así se ha probado, lo lógico es que tuviesen a los testigos a su disposición para la instrucción del expediente disciplinario. ¿Dónde estaban esas personas agraviadas cuando se instruía el expediente? No existen y son unas acusaciones muy graves, de las que no duden que me voy a defender.

-¿Cómo?

-Denunciando a los que han declarado en contra mía vía civil y mediante un expediente de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños morales a mi persona. A mí me trasladan de la oficina de atención al ciudadano de la Palmilla sin ninguna causa imputable a mí, como de hecho reconoce el decreto de traslado. Y sin embargo, luego, me abren expediente por hechos supuestamente cometidos allí. El expediente, como he dicho, se archivó porque no tenía consistencia ninguna. El juez instructor del expediente concluyó que no había causa para suspenderme de empleo y sueldo, tal y como se proponía al inicio del expediente y decretaba el archivo de la causa.

-La oposición ha llevado sus quejas a la comisión de Economía y se han aprobado iniciativas a favor de los concursos por mérito, igualdad y capacidad. ¿Qué le parece?

-Se han involucrado el PSOE y Málaga Ahora y han tenido los apoyos de IU-Málaga para la Gente y Ciudadanos, inclusive, y es porque verán que mi causa es justa, pero no solo para mí, sino para todos los empleados públicos que quieren prosperar con dignidad. Sólo queda que el PP entre en razón, y con tanta sentencia en su contra, no le quedará más remedio que hacerlo por vergüenza torera.