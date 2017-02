Vídeo: La emotiva despedida del colegio Maristas Málaga a su profesor José Francisco Naranjo Bandera, que se jubila

Entre aplausos, abrazos y lágrimas. Así ha sido la despedida que el colegio Maristas de Málaga le ha brindado a José Francisco Naranjo Bandera, profesor del centro que este miércoles ha dicho adiós a las aulas. Después de 45 años de docencia, 39 de los cuales los ha desarrollado en el centro del barrio de La Victoria, ha llegado el momento de decir adiós para este maestro, que ha dado clase a miles de jóvenes y que actualmente tenía como alumnos a los hijos de los que hace décadas fueron también sus pupilos.

Junto a estas líneas, dos imágenes del recorrido por el centro de Naranjo antes de su marcha.

En su último día, Naranjo ha estado arropado por los alumnos del centro, que le han brindado numerosos aplausos. Antes de su marcha, ha recorrido el colegio y ha ido despediéndose uno a uno de todos aquellos, compañeros y alumnos, que han querido acercarse para saludarlo, abrazarlo o hablar con él. Ese periplo ha sido grabado en vídeo por el colegio, que lo ha compartido en su página de Facebook junto a un cariñoso mensaje: "Muchas gracias por tu gran labor con tantísimos alumnos de nuestro colegio. Gracias por haber trabajado por hacer realidad el sueño de Champagnat. Gracias por hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos. #masqueaulas"

Las emotivas palabras cuentan con numerosos 'me gusta' y comentarios, entre otros el del propio protagonista, que no ha dudado en agradecer públicamente el afecto: "Muchísimas gracias a todos y a todas por las muestras de cariño que he recibido hoy con motivo de mi jubilación. El cariño es mutuo. Os quiero a todos fraternalmente, como siempre os digo en mis correos. Quiero a mis alumnos. Hoy estaban ahí todos/as, alumnos a los que yo les he impartido clases desde el curso 2012, los mayores están ahora en 2.º de Bachiller y mis niños queridos en 1.º de ESO, a los que recordaré siempre como mis últimos alumnos".