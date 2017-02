Los paneles perdidos de Ruano cobran vida

Ponía sobre la mesa en Navidad la edil socialista, Estefanía Martín Palop, que se habían esfumado dos de los cuatro paneles que el artista Dámaso Ruano, hijo predilecto de la Ciudad, había realizado para el cerramiento del crematorio del cementerio de San Gabriel. Era la viuda del pintor, Pilar Cervera, quien le hacía llegar su inquietud de que se hubiesen perdido y la ponía sobre la pista. El misterio sobre dónde habían ido a parar no se ha resuelto del todo porque realmente nadie lo sabe. No se ha podido hacer una investigación en profundidad porque la pérdida se remonta a hace veinte años. Pero el gerente de Parcemasa, Federico Souvirón, al menos hizo unas indagaciones entre su personal. Tras preguntar a los operarios del cementerio quedó patente que se perdieron hace más dos décadas cuando se realizaron obras en el camposanto y se retiraron por motivos de seguridad, ya que al ser de madera y estar en el crematorio podrían recalentarse demasiado y ser peligroso. No obstante, y como muestra de buena voluntad por recuperar el patrimonio el edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, anunciaba que se le pedirían a su viuda los bocetos para poder realizar de nuevo las puertas de madera y que se buscaría un espacio idóneo dentro del camposanto donde ubicarlas.

Estos días las quejas llegaban de la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, que pedía que la sala ecuménica (no religiosa)que ha habilitado el Ayuntamiento tenga más ornato, ya que asegura que había tenido quejas expresas de los usuarios. Para Ramos, la sala carece de una decoración propicia, el techo es de hormigón dando un mal aspecto así como sillas que considera no tienen entidad para una ceremonia de estas características, como explicaba en la comisión de Medio Ambiente.

Jiménez le propuso, y se aprobó, realizar una encuesta de satisfacción a los clientes de la misma y puso el broche a la inquietud existente sobre dónde situar los nuevos paneles de Dámaso Ruano. Reiteró que se realizarán de nuevo con los bocetos del artista y decorarán la nueva sala laica, una mejora que aceptaron de muy buen grado tanto Ramos como Martín Palop. Hay veces que las inquietudes se unen, surge la chispa y se encuentra una loable solución. Esta es una de ellas.

Puesto codiciado. La plaza de interventor, en el BOJA

La plaza más codiciada del Ayuntamiento, la del interventor, salía ayer por fin publicada en el BOJA. El puesto, que se cubrirá por libre designación, ha levantado suspicacias en la oposición. La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, critica que en la ampliación de las bases de la convocatoria se exige que el interesado tenga experiencia acreditada en el desempeño del puesto de interventor en entidades locales con una población de más de 400.000 habitantes y curiosamente tan sólo un presupuesto escaso de 80 millones de euros cuando las cuentas anuales de Málaga se elevan a unos de 750 millones lo que, a juicio de Torralbo, estrecha sospechosamente el círculo y deja fuera a casi todos los interventores de la provincia. De hecho, sólo podría presentarse el interventor de la Diputación, el de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental o venir de fuera de la provincia de Málaga.