Las medidas contra las inundaciones y la plusvalía municipal centrarán el debate en el pleno

La actualidad de los últimos días tanto en materia climatológica (con la tromba del pasado domingo) como impositiva (con la reciente sentencia del TC sobre plusvalía municipal) se ha colado en el orden del día del pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que se celebra mañana. Y lo hace, en el primero de los puntos, con sendas mociones que presentan PP y PSOE sobre las medidas que a su juicio habría que poner en marcha para evitar los efectos devastadores de trombas como la del domingo, que por otra parte no ha sido la primera de este año.

En este escenario, el equipo de gobierno ha presentado esta mañana en su turno de comparecencias previas al pleno una moción urgente en la que expone cuáles son, a su juicio, algunas de las obras “imprescindibles”, en palabras del alcalde, Francisco de la Torre, para paliar los efectos de estos aluviones. En concreto, el PP sugiere que se pongan en marcha “para ejecutar en el corto y medio plazo” un total de 27 actuaciones por valor de 42.3 millones de euros. En concreto, en el listado de intervenciones que propone el consistorio destaca el estudio municipal complementario de soluciones en arroyo La Caleta (presupuestado en 13 millones de euros) y los planes directores de la margen izquierda y derecha del río Guadalmedina (con unos 12 millones entre los dos).

El regidor, que ha confirmado que todas estas actuaciones “ya tienen su correspondiente proyecto” ha querido no obstante recordar que para financiarlas hace falta el concurso de otras administraciones, entre ellas la Junta de Andalucía. Y en este sentido el primer edil se ha mostrado muy crítico con el gobierno regional, “al que se dio la transferencia en materia de agua durante el gobierno de Zapatero” -ha recordado el alcalde” y que sin embargo “dice que carece de recursos”; además de criticar la firma de un convenio con el gobierno regional en 2004 en esta materia “y que no se ha cumplido”. “La Junta tiene que buscar los recursos, y nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario”, ha destacado el alcalde. En esa colaboración, el Ayuntamiento sugiere en su moción urgente que en el caso de que la Junta no destine fondos propios “autorice al Ayuntamiento de Málaga, durante un tiempo concreto, el uso finalista de parte del canon autonómico incorporado en el el recibo de EMASA para ejecutar estas obras tan necesarias en la ciudad”.

También los socialistas quieren llevar a pleno el debate sobre las inundaciones recientes y sobre las obras necesarias para evitar los efectos de las últimas trombas, aunque también en este caso se promete debate y discusión de competencias ya que la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, ha lamentado esta mañana que “desde que el señor De la Torre es alcalde ya ha habido varias trombas y sin embargo el Ayuntamiento no ha hecho obras de mejora en los últimos años en este sentido, sólo obras para la 'Málaga del escaparate'”, ha destacado. Además de los 14 puntos que incluye la moción socialista con obras de mejora en la capital, Moreno ha criticado duramente la estrategia del alcalde en este sentido, que ha calificado de “efecto tinta de calamar” para “echarle a las otras administraciones en cara su problema con los arroyos”.

Plusvalías

Otro de los focos de atención en el pleno de mañana estará en las plusvalías municipales, a raíz de una sentencia reciente del TC que las declara ilegales en los casos en los que el ciudadano no obtenga un beneficio en la venta del inmueble. Si en el caso de las inundaciones son PP y PSOE los que lideran la discusión, en este caso la iniciativa llega al orden del día de la mano del grupo municipal Ciudadanos, que en su turno ha desgranado los detalles de esta moción urgente y ha respondido a las críticas tanto del equipo de gobierno como el PSOE, que ayer mostraban a SUR su “sorpresa” por el contenido de esta iniciativa cuando el mes pasado los ediles del partido naranja votaron en contra de una moción parecida, en este caso presentada por el PSOE, tal y como lamentaba ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento, María del Carmen Moreno, que incluso ha llegado a tachar la moción de Ciudadanos de “oportunista”.

La respuesta tanto al PP como al PSOE ha llegado esta mañana por boca del viceportavoz de la formación, Alejandro Carballo, quien ha rechazado de plano el término “oportunista” y ha calificado la iniciativa de su grupo de “oportuna”. En este sentido, Carballo, que ha comparecido acompañado del portavoz, Juan Cassá, ha destacado que la diferencia entre el criterio que les llevó a votar el mes pasado en contra de la moción socialista y los planteamientos que ellos llevan ahora al pleno “está en que antes no había sentencia y ahora sí”. Es decir, Carballo se refería a la reciente sentencia que falla en contra del cobro de la plusvalía municipal en caso de que no haya habido beneficio en la compra.

Por otra parte, Carballo ha destacado el papel de Ciudadanos “en la negociación de la bajada en el impuesto en los casos de mortis causa” en las ordenanzas fiscales. “Entendemos que tanto el PP como el PSOE se pongan nerviosos con estos temas porque después de 30 años sin tocar el impuesto de sucesiones ha tenido que venir Ciudadanos a empezar las negociaciones”, ha concluido Carballo. Por su parte, Cassá ha recordado que esta moción que ahora presentan es común “en todos los Ayuntamientos de España” porque en todos -ha dicho- “defendemos lo mismo sobre este impuesto”.

El posicionamiento de los otros grupos en torno a la moción aún está por ver, pero el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Conde, ha querido dejar claro en su intervención que el PP votará en contra del punto de la moción en la que Ciudadanos pide que no se aplique el impuesto de plusvalía en su regulación actual. “Hasta el momento actual estamos en un marco legal que fija así el tema. La ley es la que es y por ahora seguirá así”, ha destacado el concejal, quien ha recordado además que el “fallo (del TC) se refiere a unos preceptos concretos de la plusvalía municipal en la ley foral de Gipuzcoa”. En cualquier caso, tanto el portavoz del equipo de gobierno como el propio alcalde han avanzado que ya están “ocupados” con los efectos que puede tener la evolución del impuesto y han dejado un último mensaje sobre la mesa: “Si llega a desaparecer ese impuesto tendría que haber una compensación presupuestaria paralela, porque los Ayuntamientos tenemos que seguir prestando servicios”.