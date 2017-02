El agua, puntual a su cita

No es nada nuevo pues cada vez que hay un fuerte temporal los negocios del último tramo del paseo marítimo de El Pedregal, en el barrio de Pedregalejo, se echan a templar. Y ayer, como no podía ser de otra forma, volvió a suceder. Las grandes olas del temporal de Levante rompieron con fuerza en todo el litoral malagueño y el agua llegó a inundar un tramo del paseo marítimo de Pedregalejo a la altura de las Acacias y dejó intransitable el trayecto que va desde el restaurante Las Acacias hasta la pasarela del arroyo Jaboneros, amenazando a las terrazas de los establecimientos de pescados allí situados. Algo que, según algunos de los propietarios de los negocios allí ubicados, se produce debido a la elevada cota de arena existente en aquel lugar, por lo que piden que se rebaje la tierra acumulada, que achacan es debido en parte a los sedimentos que genera la desembocadura del arroyo Jaboneros.

Reclamación

Una intervención que la asociación de vecinos de Pedregalejo viene reclamando a la Demarcación de Costas desde 2015, según apunta Adolfo García, miembro de la asociación vecinal, que insiste en que para evitar lo sucedido se hace necesario que se retire la arena acumulada sobre el muro que delimita el paseo marítimo El Pedregal de la playa, pues según señala, esto hace que muchos aliviaderos estén taponados y no cumplan su función de evacuar el agua en caso de sobrevenir un temporal como el de ayer. Una intervención que esta asociación de vecinos considera «urgente y necesaria» para evitar riesgos a las viviendas y a los negocios del paseo marítimo, junto a la necesidad de rebajar la cota de tierra existente en el arroyo Jaboneros para evitar avenidas e inundaciones, pues los sedimentos acumulados alcanzan una altura considerable y temen que se produzca un taponamiento debido al arrastre de toda clase de objetos, lo cual sería motivo de desbordamiento. «Este es un asunto del que tienen conocimiento tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Demarcación de Costas porque lo venimos denunciando desde las inundaciones de noviembre de 2015, pero hasta ahora no han hecho nada», dice.

Cumbre. Un dispositivo de seguridad ‘superférreo’

El dispositivo de seguridad de la cumbre hispano francesa celebrada el lunes en Málaga no pasó desapercibido para muchos ciudadanos. Los cortes de tráfico obligaron a modificar el itinerario habitual de muchos y la presencia policial fue notoria durante gran parte del día en la zona centro de la ciudad. La visita que por la tarde realizó la comitiva oficial a la Alianza Francesa, en la calle Beatas, por expreso deseo del presidente francés François Hollande, provocó que durante el tiempo que duró la misma no fuera permitido el paso de los ciudadanos por calles tan céntricas como Císter, San Agustín o calle Granada, lo que generó más de una protesta por parte de quienes se dirigían a citas médicas y a lugares como el Hospital Gálvez, y a los que no se les permitió el paso hasta que terminó la visita de la comitiva.