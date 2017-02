Un ‘pedazo’ de escenario

Si el año pasado hubo polémica por las grandes dimensiones de la tribuna de Semana Santa, este año no se queda atrás el enorme escenario levantado en la plaza de la Constitución con motivo del Carnaval. Un escenario que no ha pasado desapercibido, porque ha ocupado gran parte de la céntrica plaza hasta el punto de hacer muy complicado el paso. Algo a lo que se refiere Oscar Agudo, un residente en el Centro de la ciudad. «Pese a lo que desde hace años se viene diciendo de excesos de ocupación, de incumplimientos o de permisividad de quién corresponda, o incluso lo criticada que fue la tribuna de Semana Santa del pasado año, donde los naranjos salieron mal parados, comprobar este año el ‘pedazo’ de escenario colocado para los carnavales, deja en clara evidencia a un Ayuntamiento en su afán por ocupar y ocupar el espacio público, como si tuviera «horror Vacui» (Horror al vacío)», dice. «Ya no solo no existe plaza con esta nueva disposición de la tribuna, ya no solo ni se repone ni se respetan los naranjos talados y alcorques cegados, es que para colmo, no hay literalmente espacio para pasar entre las mesas y sillas y el escenario instalado, en plena calle principal del Centro como es calle Larios, donde tan sólo se dejan unos ridículos 2,00 metros más o menos con el efecto embudo que esto supone, frente a la Canasta y bar Central».

«Dios quiera que nunca pase nada. Hasta donde vamos a llegar. Está claro que los vecinos del Centro y los naranjos de la plaza sobran, pero parece que como se siga así, lo que sobran también son los edificios que la rodea».

Efectivamente, el montaje el año pasado de la tribuna oficial para la Semana Santa en la plaza de la Constitución ya estuvo envuelto en polémica debido a las grandes proporciones de la estructura, lo que llegó a afectar a algunos naranjos ubicados en la mencionada plaza. El área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga llegó incluso a abrir un expediente para determinar si había existido daño a los árboles para reclamar a la Agrupación de Cofradías como responsable del perjuicio que hubiera podido ocasionar por la instalación de la tribuna, que afectó a varios naranjos.

Calle Madre de Dios. Un arreglo que dura poco

La calle Madre de Dios tiene un pavimento que no está dando buenos resultados, pues los bloques se hunden por el paso de los vehículos y cada dos por tres hay que repararlo. Unos arreglos que, según indica un ciudadano, no duran nada, pues envía varias fotografías en las que aparecen distintas losetas y bloques que asegura fueron reparados hace dos meses y que están otra vez en malas condiciones.

Plaza de Capuchinos. Boquete

En la plaza de Capuchinos hay un bache desde hace varios días señalizado con un cono, según indica un ciudadano, quien se queja de que «en lugar de arreglarlo y evitar problemas a los conductores que se se encuentran el obstáculo de sopetón, sigue sin que en todo este tiempo haya sido tapado».