«Dentro de 20 años pasará lo mismo en Málaga y en la misma zona»

Lo que ocurre es que en Málaga no llueve mucho, aquí la lluvia es durilla para aparecer y, cuando lo hace, se queda poco tiempo. Por eso ningún gobierno se preocupa de canalizaciones, separaciones,limpiezas periódicas, reforestaciones, etc... y todo está preparado solamente para cuatro gotas. Por eso cuando de vez en vez se desata la riá se lo lleva todo por delante. Hasta que la cosa no cambie,lo mejor es que cuando avisen, que suelen hacerlo, nos pongamos nosotros y nuestras pertenencias a salvo,por lo que pueda pasar. Y quien viva en zona peligrosa de pendientes,terrenos corredizos e inundables, etc... que no se fíe. Cuando avisan aquí puede pasar de tó.