El ayuntamiento, un búnker

Arriba, cortando el camino entre la Alcazaba y Gibralfaro, se erige un bastión francés construido en la época de la invasión napoleónica (1812). Antes, Felipe de Anjou (1700), un príncipe del país vecino norteño, vendría a ser el monarca español: Felipe V, el primer Borbón. La Historia española y la francesa están intrínsecamente unidas, y a semejanza del baluarte galo desde el que se otea privilegiadamente el puerto y la ciudad, la Casona se convirtió ayer en un búnker casi inexpugnable que acogió la XXV cumbre hispano-francesa. Es el segundo encuentro de estas características que acoge el edificio, con una centuria a sus espaldas, tras la cumbre que se celebró en 2002 cuando Jacques Chirac y José María Aznar eran los líderes.

El cuerpo de guardia de la Policía Local, en la entrada, se reforzó con agentes de la Policía Nacional y personal de Moncloa. Los portavoces de los grupos políticos, invitados al saludo y al almuerzo tipo cóctel en el patio de Banderas, tenían su credencial cuando llegaron por la mañana. El resto de ediles no estaban invitados, a excepción de los concejales populares de Cultura, Gema del Corral; Relaciones Institucionales;Julio Andrade y Comercio, María del Mar Martín Rojo; que estaban allí para atender a las comitivas ministeriales de sus áreas. La prensa, a excepción de gráficos, tenía prohibida la entrada. El comentario jocoso era que el ascensor del ala derecha, el que ya ha dejado varios concejales y ciudadanos encerrados, se bloqueó y se dejó sin uso para la ocasión.

Rajoy y Hollande pasaban revista a las tropas cerca del mediodía, concretamente al cuarto tercio de La Legión Alejandro Farnesio de Ronda. De entre los pocos ciudadanos que accedieron al Parque, donde había controles de la policía en cada esquina, un pequeño grupo jaleaba a los presidentes, que saludaron, aunque el galo fue especialmente efusivo. Poco le queda para las elecciones francesas de abril, a las que no concurrirá. Cualquier alegría es buena antes del final. De hecho, se sentiría casi como en casa porque el cielo gris plomizo de ayer en Málaga, lejos del azul intenso que pintara Picasso, tenía esa reminiscencia parisina.

En los saludos, Hollande disfrutó especialmente con la decena de alumnos del Liceo Francés (dos de nacionalidad francesa, cinco españoles y tres, de doble),acompañados de su directora, Gaëlle Barfety. «Pensábamos que llegarían en limusina», decía uno. Sin embargo, lo hicieron en prácticos autobuses. Tras la rueda de prensa en el Pompidou a las cuatro, Hollande visitó la Alianza Francesa por deseo personal.

Las autoridades de Málaga, entre ellas el presidente de la Diputación, Elías Bendodo;el rector de la UMA, José Ángel Narváez;el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones y el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, se situaron a la izquierda de la escalinata. Ala derecha, portavoces políticos, Carlos Conde (PP), Mari Carmen Moreno (PSOE), Juan Cassá (Ciudadanos), Ysabel Torralbo (Málaga Ahora), a excepción del líder de IU-MLG para la Gente, Eduardo Zorrilla, que no fue, junto al resto de ediles citados. «Admiro a la gran nación francesa, pero estoy seguro de que no habrán echado de menos a un humilde concejal, que usó el día para trabajar en temas municipales», se disculpó Zorrilla por su ausencia. Torralbo asistió con la camiseta denuncia «Wellcome refugees» (bienvenidos refugiados), bandera que colgaron de su grupo en la planta segunda, y que le fue retirada por la Policía Local. A Rajoy, Torralbo le pidió que tuviera humanidad y que no se olvidara de los refugiados y detrás, la presidenta andaluza, Susana Díaz, le dijo que estaba totalmente de acuerdo.

Los mandatarios firmaron en el libro de honor de la Casona, y el alcalde Francisco de la Torre, que les hizo de cicerone, les regaló dos réplicas del edificio. Las montañas de papeles del despacho del alcalde se limpiaron para la ocasión y él, ufano, lo contaba satisfecho. El regidor desempolvó su francés, el que aprendiera estudiando en Rennes, y disfrutó de lo lindo de la jornada. Son ya dos encuentros de esta magnitud como primer edil. No hay que ser muy avispado para presumir que apunta a que éste será el último.

Almuerzo. Ensalada de pato, lubina y vinos de Málaga

En la intrahistoria de la cumbre quedará, a buen seguro, qué se sirvió de almuerzo a los mandatarios y sus comitivas. El menú de los presidentes y su círculos más cercanos, en realidad, tenía pocos guiños a la cocina malagueña, seguramente para adaptarlo a los gustos más franceses. La ensalada era de pato, un producto poco común por estos lares, pero sí añadía judías verdes. De segundo, lubina salvaje con chantarelas (setas), guisantes y crema de avellanas y soja. Los galos suelen degustar las carnes con mantequilla o con cremas, de ahí el aderezo. Ypor último, bocaditos dulces.

Se echaba de menos en el menú algún pescaíto frito como boquerones o incluso una fritura, que pensarían no era adecuado para el encuentro. Los platos de cuchara malagueños como gazpachuelo o similares son, de hecho, más difíciles para otros paladares. En los aperitivos se sirvió una tabla de ibéricos, entre los que destacaba el jamón, y quesos nacionales. En vinos, sin embargo, la presencia malagueña sí fue poderosa: el blanco, Lagar de Cabrera, con uva moscatel de la Axarquía;y el tinto, Lagar de Cabrera Crianza 2011, con uva syrah;ambos de Denominación de Origen Sierras de Málaga.

Las comitivas, ediles incluidos, disfrutaron de un cóctel variado y más informal en el patio de Banderas. Ambos ágapes fueron servidos por la empresa de catering malagueña Lepanto.