De la Torre pide que los hoteles no suban sus precios para que Málaga “no salga cara"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado este lunes su preocupación por los precios de la planta hotelera de Málaga y ha señalado la necesidad de ajustarlos a la capacidad de la demanda “para que no haya tensiones” y que “la ciudad no salga cara”. “Que no matemos la gallina de los huevos de oro”, ha destacado durante su participación en el desayuno Fórum Europa Tribuna Andalucía, que ha tenido lugar en el hotel NH. El alcalde ha resaltado que Málaga necesita más hoteles para que exista un “mayor equilibrio” con la demanda, que ya propicia una ocupación hotelera media del 78% a lo largo del año.

El regidor ha anunciado que “lo antes posible” mantendrá una reunión con los representantes de los empresarios de hoteles para trasladarles esta inquietud, que está relacionada con la capacidad de la ciudad para acoger eventos de primer orden a nivel nacional e internacional. “Málaga ha avanzado mucho no solo en su oferta museística, también como atracción de congresos”, ha subrayado.

Por otro lado, el alcalde ha desvelado su deseo de que pueda construirse en el futuro una nueva ronda o autovía que salve Málaga por el norte y comunique la Axarquía con la Costa del Sol. Es la infraestructura viaria que sueña para mejorar las comunicaciones del área metropolitana, una actuación que, según ha anunciado, contará con una partida en el presupuesto del Ayuntamiento para este año, aún pendiente de aprobarse, para la realización de un estudio previo de esta “nueva ronda metropolitana”, como la ha bautizado el regidor. “Serviría para comunicar la costa oriental y la occidental mediante un gran arco que podría partir de la zona de Rincón de la Victoria y cruzar el valle de Campanillas hasta enlazar con Alhaurín de la Torre y el ámbito de Mijas y Fuengirola previo a la autovía de peaje de la Costa”, ha explicado De la Torre, quien ha llegado a cifrar el coste de esta autovía en “750, 800 u 850 millones de euros”. “Podría ser de peaje o mixta”, ha indicado.

Han asistido a este encuentro del Fórum Europa, entre otros, el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; concejales y responsables políticos del PP; representantes del mundo empresarial malagueño; el rector de la Universidad, José Ángel Narváez; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que este lunes mantiene una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, para conocer la experiencia de Málaga en operaciones para dar uso ciudadano a los muelles portuarios.

En este foro, De la Torre ha destacado las capacidades de Málaga para atraer inversiones y, en ese sentido, ha mencionado especialmente la posibilidad de que la capital albergue la Agencia Europea del Medicamento, para la que ha dejado ver que tiene pensada una ubicación en la zona de Carretera de Cádiz, aunque sin desvelar cuál. “Hace falta que el Gobierno central lo vea claro, y que el andaluz también lo vea claro y hable”, ha afirmado respecto a este asunto.

Por otro lado, el alcalde ha evitado ofrecer una respuesta clara a la pregunta sobre si cedería la Alcaldía antes de las elecciones municipales de 2019 para favorecer a Elías Bendodo como hipotético candidato del PP. De la Torre ha insistido en que su compromiso es por cuatro años. “No hay cuestiones de cansancio ni de falta de ganas. Voy a estar como si fuera para toda la vida”, ha recalcado. No obstante, cabe recordar que en una entrevista publicada este domingo por SUR llegó a afirmar “no digo que no” a la posibilidad de ceder la Alcaldía antes de los próximos comicios locales.