«La sociedad tecnológica le da una vida bastante mala al cerebro»

Almeriense de nacimiento, Pedro Serrano llegó a Málaga el pasado mes de septiembre para hacerse cargo de la jefatura del servicio de neurología del Hospital Regional Carlos Haya. Entre sus objetivos está convertir el servicio en referente en las distintas ramas de su especialidad y en lograr un incremento de la plantilla de especialistas, ya que la sanidad pública malagueña está por debajo de la media española en el número de neurólogos. El doctor Serrano considera que la sociedad tecnológica le da mala vida al cerebro.

–¿En qué situación se encontró el servicio de neurología?

–Es un servicio muy potente que ha desarrollado una labor muy importante en esclerosis múltiple. El objetivo que me he marcado es que seamos referencia por la calidad de los profesionales, además de en esclerosis múltiple, en todas las áreas de la neurología. Carlos Haya y Málaga se lo merecen.

–¿Cuántos especialistas en neurología tiene el servicio?

–Actualmente, hay 15 neurólogos, aunque algunos no están a tiempo completo, y cinco médicos residentes. Esta cifra, que puede parece amplia, en realidad no lo es. Teniendo en cuenta la población de Málaga, estamos bastante por debajo de la media de neurólogos de España y de algunas zonas de Andalucía, sobre todo si nos comparamos con Sevilla o Granada. Deberíamos converger hacia la media nacional, que es de tres neurólogos por cada 100.000 habitantes. En Málaga no llegamos a dos contando a los neurólogos del sistema público, es decir, sumando también a los del Hospital Clínico.

–¿Están separados los servicios de Carlos Haya y del Clínico o siguen como unidad intercentros?

–En la práctica funcionamos de forma independiente, a expensas de la ratificación oficial de la separación.

–¿Qué retos se ha marcado para impulsar más la neurología del Hospital Regional Carlos Haya?

–Hemos hecho ya una reforma en la estructura de las consultas. Este sistema de organización permite, primero, garantizar una asistencia profesional más especializada en cada una de las patologías y, segundo, refuerza la confianza del paciente en su médico. Por otro lado, estamos pendientes de la reforma arquitectónica de la planta de hospitalización, que está un poco deteriorada. Tenemos la promesa de que a corto plazo se va a mejorar y que contaremos con una unidad de ictus más amplia, puesto que también somos centro de referencia en el tratamiento del ictus.

–¿A cuántos pacientes neurológicos atienden anualmente?

–El número de actos médicos ambulatorios se sitúa por encima de los 27.000 y tenemos unos 900 ingresos al año. Son cifras muy importantes.

–¿Cuáles son las patologías más frecuentes y con mayor crecimiento en neurología?

–Las enfermedades neurodegenerativas que aparecen en la etapa más avanzada de la vida. Con el aumento de la esperanza de vida, la prevalencia de esos padecimientos es cada vez mayor. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al alzhéimer, que es el más importante, pero también al párkinson y a alguno del sistema nervioso periférico como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Hay que saber amoldarse mejor a esta situación, que está suponiendo una avalancha en las consultas externas de neurología.

–¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades neurodegenerativas?

–En esas enfermedades siempre hay un componente genético, pero también es cierto que la expresión de la cuestión genética puede ser modulada por los hábitos de vida. Por tanto, es importante la prevención. Hay que mantener un estilo de vida saludable, con una alimentación adecuada, practicar actividad física y ejercitar el cerebro. Las personas que han desarrollado mayores habilidades intelectuales a lo largo de su vida tienen un periodo de mayor protección.

–Ponga algunos ejemplos preventivos recomendables.

–Hacer ejercicio físico de forma regular, tener una alimentación saludable (dieta mediterránea) y reforzar las habilidades cognitivas con la lectura y los ejercicios de cálculo y de memoria. Estas cosas no pueden evitar la enfermedad, pero sí la retrasan.

–¿Se le saca al cerebro toda la potencialidad que tiene?

–Eso de que solo utilizamos el cerebro un 10 por ciento es un mito. En realidad, el cerebro se utiliza constantemente. Es el órgano plástico por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz de adaptarse con mayor facilidad a las situaciones externas. El cerebro es totalmente moldeable. Cualquier hecho externo hace que cambie no solo funcionalmente, sino también de modo estructural, al producirse conexiones entre neuronas que antes no se habían dado.

–¿Tratamos bien al cerebro?

–La sociedad tecnológica le da una vida bastante mala al cerebro. El aumento de la tecnificación, de las redes sociales y de los videojuegos tiene un efecto negativo, porque limita las relaciones sociales. Y eso es algo muy importante, de lo que el cerebro se nutre. Es necesario saber buscar el equilibrio entre la utilización de los dispositivos tecnológicos y la capacidad de relacionarse con los demás.

–¿En qué situación se encuentra la investigación neurológica en Carlos Haya conectada al Ibima?

–Una de las cosas por las que me decidí a venir a Málaga fue porque las posibilidades de investigación eran muy importantes. El Ibima es un centro donde hay una relación directa entre investigadores clínicos y básicos. Mi idea es trasladar el potencial de investigación a muchos de los campos de la neurología.

Tiempo para investigar

–Un problema para el médico es que el trabajo diario le consume el tiempo para investigar.

–Esa es una de las debilidades del sistema. Disponemos de una sanidad pública muy buena, pero tiene el problema de que casi no contempla la posibilidad del desarrollo de la investigación. Para hacerlo hay que sacar tiempo de donde no lo hay, ya que las horas de trabajo se destinan a ver pacientes y a resolver la asistencia. Se investiga cuando se acaban las horas de trabajo.

–Pero sin investigación no hay avances en los tratamientos y en la curación de los enfermos.

–El grado de desarrollo de las sociedades occidentales se mide por la atención y el presupuesto destinados a investigar. En España tenemos un margen de mejora bastante importante. Las administraciones tienen que darse cuenta de que la investigación no es un capricho, sino una necesidad, de la que salen muchos beneficios para los pacientes.

–¿Está el servicio de neurología de Carlos Haya muy presionado por la lista de espera?

–Intentamos adecuarla y no es fácil, porque la sobrecarga y la presión asistencial son muy importantes. Hacemos todo lo posible dentro de la precariedad de recursos humanos que tenemos. Espero que en los próximos años las plantillas se vayan adecuando a las necesidades.

–Supongo que cumplen con el plazo de 60 días como máximo para la primera consulta, pero que en las revisiones la situación es peor.

–Muchas veces nos encontramos con ese problema: damos respuesta a las primeras visitas, pero el problema viene después cuando intentamos hacer la revisión de los pacientes. Vamos a procurar mejorarlo, pero dependemos de la dotación de personal.