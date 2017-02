«Una opinión pública indignada por la precariedad en hoteles tiene que hacer reaccionar a los empresarios»

En años de registros históricos en llegadas de turistas, estancias e ingresos, la precariedad laboral en los hoteles es un asunto, que se desencadenó con el inicio de la crisis en 2008, y que sigue candente a pesar de que el turismo es el motor de la economía. Ernest Cañada, coordinador de la ONG Alba Sud, docente en la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio de la Universidad de las Islas Baleares y colaborador del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud de la Universidad Pompeu Fabra, habló claro sobre las consecuencias de esta precarización, centrándose en la externalización de las camareras de piso, para asegurar que los buenos resultados no han supuesto un freno a esta práctica. Eso sí, aseguró que el hecho de que en torno a este problema «se haya abierto un debate social con una opinión pública indignada tiene que hacer reaccionar a los empresarios. Ya hay propuestas para que los servicios esenciales no se puedan externalizar», dijo. De hecho, apuntó, antes de iniciar la conferencia en el Salón de Grados de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, que las declaraciones del presidente de la cadena hotelera AC & Marriott Hotels, Antonio Catalán, en un foro de SUR, instando a acabar con esta práctica y a apostar por la estabilidad en el empleo, «fueron muy oportunas. Catalán avaló la teoría que hoy expongo de que sin trabajo decente no hay turismo de calidad».

En la ponencia, Cañada explicó el año y medio de trabajo del libro 'Externalización del trabajo en hoteles. Impactos de los departamentos de piso', destacó que se trata de una investigación-acción para la que contó con las historias de 95 camareras de piso y de 25 expertos, desde inspectores de Trabajo hasta médicos, para llegar a la conclusión de que la precariedad de este sector tiene su origen en el miedo a perder el empleo, que surge con el inicio de la crisis, pero que sigue vigente por esta misma cuestión. Unos temores que dan alas a la situación que viven «miles y miles de personas que de un día para otro pasaron a cobrar un 40% menos de salario, por el mismo trabajo y en peores condiciones. La media que cobran por habitación va desde 2,5 hasta 1,3 euros». Geográficamente señaló a Barcelona y Madrid como ciudades en las que este problema se generaliza, mientras que apuntó que en la Costa del Sol la externalización está «en un nivel intermedio por la defensa sindical del convenio sectorial», dijo.

Ernest Cañada concluyó que la externalización de servicios claves en los hoteles, como el de camareras de piso, supone «una degradación de las condiciones de trabajo; un aumento de las cargas laborales, que llegan a repercutir en la salud de los empleados; una pérdida de calidad en el servicio y un riesgo de desprofesionalización». Terminó la ponencia advirtiendo de la preocupación por «la generalización del miedo a perder el empleo, lo que supone que la democracia se queda a las puertas de los establecimientos. Eso tampoco lo podemos permitir».