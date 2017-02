Piden un parque canino en Guadalmar

En la urbanización Guadalmar hay muchos vecinos que tienen perro, y aunque a algunos pueda parecer una reivindicación sin mucho fundamento, al encontrarse esta urbanización junto a un enclave natural, los propietarios de las mascotas reclaman la instalación de un recinto para sus perros porque aseguran que así disfrutarán más tranquilos y además no causarán ningún problema. «Aquí hay un alto porcentaje de vecinos que tienen un perro y no disponemos de un parque canino para que puedan jugar y estar sueltos, sin peligro para los propios animales o molestias para los viandantes», argumentaba María Teresa Reinoso, la vecina que emprendió hace tiempo una recogida de firmas a través de la plataforma change.org. para que el Ayuntamiento de Málaga atendiera esta petición.

Una petición que en mayo de 2016 encontró eco cuando Ciudadanos impulsó la creación de un parque canino en la parcela entre la calle Conde Lucanor con la calle Guadalhorce, iniciativa que contó con la abstención del grupo municipal del Partido Popular. El proyecto quedó entonces a expensas de dotar presupuestariamente, aunque al final no hubo dinero. Como no salió adelante entonces, los vecinos se concentraron ayer en la barriada para recordar al Ayuntamiento el compromiso adquirido para que se realice el parque canino este año y para que la obra sea incluida en los presupuestos de 2017. La concentración se realizó en el solar existente junto al campo de fútbol de la barriada, zona donde los vecinos proponen sea instalado el recinto para los perros. De esta forma aseguran que podrán disfrutar de sus mascotas en un recinto cerrado sin los problemas que encuentran en la actualidad al pasear con ellos por el sendero existente en la zona y que, según indican, desde que fue mejorado su firme, es muy transitado por ciclistas, algunos de los cuales aseguran que circulan a unas velocidades elevadas, lo que supone un peligro no ya solo para los perros, sino también para las personas que caminan tranquilamente por él. Por cierto que los vecinos siguen a la espera de que coloquen el mobiliario urbano que la Junta prometió hace ya casi dos años colocaría allí.

Zonas comunes. / A. L.

Arroyo de la miel: un 'pipi-can' en toda regla

Las zonas ajardinadas del paseo del Generalife, en el Arroyo de la Miel, tienen poco de verde y mucho de marrón. Eso al menos es lo que dice una vecina de aquel lugar, que achaca el cambio de tonalidad a la cantidad de excrementos de perros que hay esparcida por la zona. «Es un vergüenza cómo está este lugar», dice Ana López. «Lo que debía ser una zona verde con jardines y árboles, tal y como se proyectó en las últimas elecciones, es un cagadero de perros que da un aspecto horroroso», dice, y envía la fotografía inferior para ilustrar lo que comenta.

Según indica, en aquella zona se anunció en su momento la plantación de más de 200 árboles y arbustos además de una veintena de ficus.