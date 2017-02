Mr Koala es ahora Srta White

Podría ser su novia o al menos su mejor amiga, porque comparten algo más que el espacio. Srta White ocupa el hueco dejado por Mr Koala en el Entorno Thyssen, una coqueta tienda que en poco más de dos años se hizo con un público fiel por su estilo colorista, desenfadado y cuidado al detalle. Sus impulsores anunciaron a principios de año el cierre para vivir nuevos proyectos personales, pero el próximo viernes 24 de febrero (a partir de las 20.00 horas) las puertas de la calle Mártires volverán abrir con una nueva marca y la misma filosofía.

Menchu R. Picarzo, periodista y estilista de moda para cine, televisión y publicidad, está detrás de Srta White. Amiga personal de los anteriores propietarios, vivió con ellos la puesta en marcha de la tienda en 2014, vio cómo “cuidaban la casa” y de allí obtendría muchas de las prendas que emplearía en sus producciones audiovisuales. Por eso le propusieron ser la 'heredera' del proyecto y, tras pensarlo dos semanas, aceptó el reto.

Srta White trabajará con las mismas firmas de Mr Koala (Compañía Fantástica, Minueto y PepaLoves) e incorporará la bisutería de Now or Never Jewelry. “Mantenemos ese espíritu de tienda divertida y con rollo a la que vas cuando buscas algo especial, cuando no te da vergüenza llevar un diseño de plátanos en la camiseta o combinar colores”, detalla Mechu. Es más, para que quede claro que allí permanece “la esencia de los Koalas”, se reserva un espacio con la fotografía de sus impulsores.

Pero, ¿por qué Srta White? “Porque el blanco es la suma de todos los colores, y esta tienda está llena de color. Y porque también es transparente, limpio”, argumenta Menchu, que recurrirá a sus habilidades de 'personal shopper' para aconsejar a los nuevos clientes.

La nueva tienda está ya en las redes sociales (Facebook e Instagram) con el nombre 'Srta White Shop'. El viernes 24 de febrero, a partir de las 20.00 horas, estará a pie de calle.