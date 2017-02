Costas traza el deslinde que salva las casas del paseo de Pedregalejo

Aunque la medida ya se atisbó hace siete años (ver SUR 19/6/2010), no ha sido hasta ahora cuando la Demarcación de Costas ha puesto en marcha el procedimiento para regularizar la situación de las casas de Pedregalejo situadas en primera línea de playa, entre la calle Bolivia y el paseo marítimo. El Gobierno inició el pasado 31 de enero el expediente para trazar el deslinde marítimo-terrestre en esta franja del litoral de la capital que, hasta ahora, ha carecido de una definición de este límite; y lo ha hecho dibujando la línea por debajo de las edificaciones que albergan viviendas y locales de hostelería, con lo que sus moradores pueden respirar tranquilos al verse a las puertas de alcanzar una total seguridad urbanística para sus propiedades.

A partir de mañana empieza a contar el plazo de un mes en el que el expediente del deslinde del paseo de Pedregalejo estará expuesto al público en la sede local de la Demarcación de Costas para recabar alegaciones y sugerencias. El trazado abarca 581 metros, desde la calle Varadero hasta el número 70 del paseo marítimo El Pedregal, y discurre por la acera norte de este paseo, justo pegado a las casas. No obstante, la línea de servidumbre de protección sí engloba a las situadas en la primera línea de playa, ya que el muro de la ribera del mar ha sido dibujado por el Ministerio de Medio Ambiente por el murete que separa el paseo peatonal de la arena de la playa.

Con todo, lo fundamental es que el deslinde de la zona marítima pública no incluye vivienda alguna, por lo que los vecinos de este ámbito podrán regularizar totalmente su situación una vez que el expediente quede completado y definitivamente aprobado, algo que podría suceder a lo largo de este año.

El procedimiento no incluye los Astilleros Nereo, cuyo rescate sigue pendiente

No obstante, Costas no ha incluido en este procedimiento instalaciones de la zona que sí se mantienen en el dominio público, como es el caso del chiringuito Miguelito El Cariñoso y los astilleros Nereo. Para esta última actividad, sigue pendiente que la Demarcación de Costas culmine un expediente de rescate de la concesión, después de que el Consejo de Estado haya dictaminado que había caducado el último de los iniciados por la Administración central. No obstante, según Costas, el año que viene expira la concesión tanto del astillero Nereo como de los Baños delCarmen, por lo que será en 2018 cuando se sabrá con certeza en qué acaban finalmente los procedimientos seguidos por el Gobierno en ambos casos.

El Palo

El expediente de deslinde incoado por Costas el pasado 31 de enero se refiere únicamente al paseo marítimo de Pedregalejo y no incluye el tramo de la barriada de El Palo, para el que ya se había anunciado que se cambiará el deslinde que discurre por la avenida de Salvador Allende desde los años 60 del pasado siglo. La última modificación de la Ley de Costas ya ha previsto expresamente que los suelos que ocupan las viviendas situadas junto a las playas de El Palo no son necesarios para el dominio público marítimo-terrestre, por lo que el nuevo deslinde también se trazará al sur de estas construcciones. No obstante, según ha podido conocer este periódico, este expediente tardará más tiempo en incoarse porque la previsión de la Administración central es activarlo de forma conjunta con los de otros suelos del litoral del país que se encuentran en la misma situación que la franja costera de El Palo.