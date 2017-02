El Ayuntamiento responde que es "imposible" pronunciarse sobre el metro al Civil

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana los informes municipales del Área de Movilidad y de la Gerencia Municipal de Urbanismo relativos al trámite de audiencia de la Declaración de Interés Metropolitano del proyecto de construcción de la prolongación de la línea 2 del metro, tramo Guadalmedina-Hospital Civil. Ante la petición de la Consejería de Fomento, que le solicitó un posicionamiento tajante sobre si respalda o rechaza la solución del tranvía, el equipo de gobierno municipal elude de nuevo entrar al fondo de la cuestión y responde que es "imposible" pronunciarse porque se han incumplido requisitos de la tramitación de los procedimientos y varios preceptos urbanísticos y desde el punto de vista de la movilidad urbana. Ante esta respuesta, la Junta ya ha anunciado que incorporará los dos documentos como parte del expediente y seguirá adelante con la aprobación de la Declaración del Interés Metropolitano por parte del Consejo de Gobierno.

Según estos informes, remitidos por el Consistorio, el proyecto de construcción incluye aspectos sustantivos que no han sido tramitados ni aprobados con anterioridad. Por tanto, no se limita a añadir exclusivamente los detalles necesarios para hacer factible su construcción respecto del proyecto básico aprobado. Por tanto, Urbanismo entiende que el proyecto de construcción inicia a partir de ahora un nuevo procedimiento incluyendo toda la tramitación y procedimiento que se determina en la ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. Además, no consta supervisión ni aprobación al menos provisional por parte de la Dirección General de Movilidad. Tampoco consta un estudio de demanda de viajeros. "El proyecto de construcción no justifica de forma convincente las razones por las cuales se ha optado directamente por esta propuesta tranviaria respecto de otras alternativas", cita textualmente, y añade: "Los motivos expuestos en la memoria del proyecto justificarían la implantación inicial de un BRT (la propuesta municipal del 'metrobus') de acuerdo a las recomendaciones que determina el PISTA 2020". Pero el argumento más poderoso es que la red de metro forma parte de la Ordenación Estructural del PGOU y en su configuración actual así es recogida. En cambio, el trazado propuesto por el proyecto de construcción no se ajusta a ninguno de los trazados recogidos en el mismo.

En cuanto al informe de Movilidad, este recuerda que se producirá una incidencia significativa en el tráfico del trazado planteado y destacar la inexistencia de los estudios y consideraciones precisas. Se considera contradictorio plantear como desvío alternativo la calle Blas de Lezo y se pone de manifiesto la falta de resultados que avalen los itinerarios alternativos planteados. Se detectan importantes carencias y divergencias en el estudio de movilidad que deben ser subsanadas, con especial interés en la corrección del modelado y la simulación, que se considera incompleta, y se plantea "un escenario de futuro con unos niveles de servicio inaceptables". Debilidad en la justificación de la alternativa de urbanización escogida, mostrando el propio estudio una propuesta mejor a la escogida desde el punto de vista de la accesibilidad. Tampoco se define el trazado definitivo de la futura prolongación del tramo Guadalmedina- Hospital Civil hacia Ciudad Jardín, como pretende Fomento.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local concluye que no puede pronunciarse sobre el proyecto del tranvía al Civil. Este pronunciamiento es preceptivo pero no vinculante, por lo que la Junta tiene vía libre para seguir adelante con la tramitación, ante la ausencia de una negativa tajante por parte municipal. En realidad, esta hoja de ruta no es más que la antesala de una previsible batalla en el Contencioso-Administrativo para determinar quién tiene que indemnizar a la concesionaria, Metro de Málaga, por no poder llegar hasta el centro hospitalario, como se aprobó en 2013.