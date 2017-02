Urbanismo se resiste a acatar un fallo que implica trasladar una estación de bombeo

Pese a que el próximo mes de julio se cumplirán dos años desde que la Gerencia Municipal de Urbanismo tuvo conocimiento de ella, todavía no ha acatado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le obliga a llevar a cabo los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado en 2011, de forma que el terreno en el que se encuentra una estación de bombeo de aguas residuales de Emasa, junto al arroyo Jaboneros, recupere la condición de zona verde que tuvo en anteriores planes generales. Este fallo, propiciado por la batalla judicial emprendida hace más de una década por Manuel Hijano, vecino que habita la casa contigua a la estación de bombeo, considera que la decisión del Ayuntamiento de modificar la calificación del espacio en el que construyó la estación de bombeo de zona verde a sistema técnico estuvo «insuficientemente motivada», ya que este supuesto solo debe permitirse a los casos en los que primen intereses generales de un modo «potente».

Desde que tuvo conocimiento de este dictamen judicial, Manuel Hijano no ha cejado en su empeño de que la sentencia se cumpla, sin embargo, el Ayuntamiento no ha aprobado aún inicialmente el expediente para cambiar el PGOU. Según ha podido conocer este periódico, a raíz de un escrito delTSJApara preguntar por la ejecución del fallo a la Consejería de Medio Ambiente –institución que tiene la potestad para aprobar el cambio del plan general que tramite el Consistorio–, la Gerencia de Urbanismo emitió el año pasado un informe en el que advertía de que, volver a calificar la parcela de la estación de bombeo como zona verde, no tiene por qué suponer el traslado de esta infraestructura, que podría permanecer en el mismo sitio bajo el régimen urbanístico de ‘fuera de ordenación’. Desde el equipo de gobierno municipal han puntualizado que la sentencia no señala expresamente que la estación deba trasladarse, aunque el fallo podría implicar a la postre su desplazamiento por invadir una zona verde. Además, el informe de Urbanismo resalta el «quebranto económico que supondría para la hacienda municipal» trasladar esta estación, un acción que ha sido valorada por Emasa en unos seis millones de euros. La Gerencia considera que hay que poner de manifiesto ante elTSJA «las señaladas circunstancias sobrevenidas que pudieran dificultar o tener incidencia en dicha ejecución (de la sentencia)».

Petición vecinal

Sin embargo, el vecino que lidera la lucha contra la permanencia de este equipamiento para bombear las aguas residuales hacia la depuradora no se ha quedado quieto y ha presentado ante el TSJA un escrito avalado por las firmas de vecinos de El Palo para reclamarle que exija la ejecución de la sentencia de dictó en junio de 2015.

Colectivos vecinales de esta barriada llevaron este caso a la Fiscalía que, sin embargo, ha resuelto finalmente archivarlo por no encontrar indicios de delito urbanístico, aunque sí de posible «infracción administrativa», según señaló el Ministerio Público.

En los últimos años, han sido varios los acuerdos plenarios aprobados para el traslado de la estación. Sin embargo, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, insistió en que no será posible hasta que cuente con el respaldo vecinal. «Las ubicaciones que hemos planteado no gustan», dijo. Se trata de colocar la estación junto a la desembocadura del Jaboneros, para lo que Costas ha emitido un primer informe favorable.