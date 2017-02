Satisfacción entre los estudiantes de FP tras el anuncio de que tendrán la beca completa

Ha sido una semana de nervios, incertidumbre y desasosiego. «No me podía centrar en los estudios, y en clase, donde estamos varios con el mismo problema, no podíamos hablar de otro tema». Lo decía ayer Bernardo López, un estudiante de Motril que se veía haciendo las maletas porque «no podía permitirme seguir estudiando en Málaga con 260 euros de beca». Andrés Sánchez, que es de Rute y estudia en el IES María Zambrano el grado superior de Gestión de Alojamientos Turísticos, conoció por SUR la noticia y «rápidamente se lo he contado a mis padres, que no tenían muchas esperanzas de que el problema se solucionara. La verdad es que la noticia ha supuesto una inyección de ilusión y de ganas para afrontar los últimos exámenes antes de poder realizar las prácticas». Carmen María Rojano, que estudia Integración Social en el Ben Gabirol, se mostró «¡súper feliz!, no me lo puedo creer», decía. Lourdes Alarcón Gil, que estudia el grado superior Administración y Finanzas en IES Puerto de la Torre, afirmó: «Me he quedado impactada; no esperaba que se solucionara, y mucho menos tan rápido».

noticia relacionada El ministro anuncia en Málaga que los estudiantes de FP tendrán la beca completa

Durante una semana los estudiantes de FP han estado ‘en ascuas’. Y no era para menos. Esperaban becas de 2.000 y 3.000 euros y les llegaban las notificaciones con 260 euros de ayuda. El problema, que habían convalidado asignaturas y el ministerio consideró que se trataba de una matrícula parcial, por lo que la beca en ese caso no podía ser completa. Una interpretación ‘restrictiva’ de la normativa publicada por el propio ministerio y que no se había dado hasta ahora.

Solución satisfactoria

En Andalucía han sido cerca de tres mil los estudiantes que han tenido este problema, 445 de Málaga La movilización de los jóvenes fue inmediata, con alegaciones en la Delegación de Educación. También la Consejería se puso en contacto con el ministerio para aclarar la situación. Fruto de estos diálogos ha sido el acuerdo alcanzado y que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quiso anunciar ayer en Málaga, acompañado por la presidenta, Susana Díaz, tras la vista del Rey al Museo de Málaga.

Méndez de Vigo comentó a los periodistas que tras varias conversaciones con responsables de la Junta, se ha llegado al acuerdo de considerar que los alumnos que han convalidado alguna asignatura son merecedores de la beca de estudios completa. «Lo hemos estudiado y vamos a encontrar una solución satisfactoria para todos», dijo. De esta manera, los que han recibido ya la comunicación de esta beca parcial recibirán más adelante el complemento que les falta para la beca completa. Y a los que no se ha enviado todavía, les llegará con la cuantía total. «Esto es muestra de las buenas relaciones entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, las administraciones estamos para resolver los problemas de los ciudadanos, y más en un tema tan importante como es el de las becas, que entendemos es una herramienta clave para la cohesión social».

«Ahora, a estudiar»

Por su parte, la presidenta explicó que personalmente había podido hablar con algunos de los afectados, a quienes encontró «muy angustiado» ante la imposibilidad de poder continuar sus estudios sin la beca. «Tengo que agradecer que en un plazo de 24 horas hemos sido capaces de resolver este problema de manera satisfactoria. Que estos jóvenes tengan ahora la certeza de que su única preocupación es estudiar, porque este problema administrativo está resuelto», dijo.

«He quedado impactada; no esperaba que se solucionara, y menos tan rápido», dice una alumna del IES Puerto de la Torre

La Junta sigue reclamando a Educación el abono de las becas para los estudios no universitarios. Según la delegada en Málaga, Patricia Alba, son unos 19.000 los afectados en Málaga, de Secundaria, Bachillerato y FP (16.414) y necesidades especiales (2.637). En el conjunto de Andalucía son 113.000 los estudiantes que aún están a la espera de que se les pague la beca, algo que ya ha sucedido en otras comunidades.