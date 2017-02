El PSOE denuncia el mal estado del baño ante la cumbre hispano-francesa

La vorágine de operarios en la Casona para la cumbre hispano-francesa, como explicaba ayer esta sección, tiene la cara B de la moneda. Como casi todas las cosas de la vida. El edil socialista Daniel Pérez se alegraba de que limpiaran en profundidad y pintaran y explicaba, guasón, que si es porque viene Mariano Rajoy, que visite muchas más veces Málaga, entre las risas de los congregados que le escuchaban en la segunda planta.

La retranca, con segundas, venía del edil socialista Sergio Brenes, que viendo que el remozado general de lo que ve la suegra no llegaba a los baños de hombres de la planta baja, hizo todo un ‘book’ de fotos (‘livre’ en francés) para dar buena cuenta de que el aseo (‘toilet’ o ‘salle de bains’) no está para que entre François Hollande, el presidente de la República Francesa. De Rajoy, como es nacional y puede entender cierta precariedad después de la crisis, ya no se preocupaban tanto. Al fin y al cabo el presidente español es el anfitrión y cuando Moncloa ha elegido el Ayuntamiento de Málaga como sede de la cumbre será porque ha pasado la prueba del algodón.

Así que tras las fotos (que no ha realizado la que suscribe, ya que entrar en el baño de los caballeros no sería decoroso), lo primero que cabe pensar es que mejor que el líder francés no tenga necesidades fisiológicas en la planta baja, y así pueda circunscribirse su visita a los baños de la primera, que no están para tirar cohetes, aceptables sin más diríamos. En este punto, cabría recordar que las estancias de Alcaldía tampoco incluyen un baño ‘en suite’ por lo que sólo estarían disponibles los excusados comunitarios. Es decir, los que usan todos los empleados públicos, visitantes e invitados. En fin, muy democráticos. Lo que viene siendo para todos sin distinción.

Lo que más chorrea del baño de hombres, y precisamente este es el verbo a utilizar, es un mancha que cae sin ninguna estética por debajo de uno de los urinarios. Se añaden puertas avejentadas con pomos carcomidos por el uso y ventanas de madera, a las que las termitas le han dado pequeños bocados, que si el que va no se fija mucho pues tampoco se da mucha cuenta. Dicen que los varones son más rápidos. Pues eso.

Al ascensor de la zona noble, el de la derecha, también hay que poner peros. Y es que en la última sesión plenaria, dos veces se quedó parado y tuvieron que rescatar a los que se quedaron dentro. Una de ellas, el pobre atrapado estuvo 18 minutos llamando sin que nadie le oyera, según ha podido constatar este periódico. Y en los anales de la Casona quedará esa vez en las que se quedaron atrapadas las otroras concejalas Toni Morillas (IU) y Francis Montiel (PSOE)con la actual socialista Lorena Doña, como contara esta sección, en la que se explicaba cómo se aupaban unas a otras encaramadas en una silla, que les acercaron los agentes de Policía Local para salir porque el ascensor se quedó entre dos plantas. Así que el elevador derecho también podrían ponerlo en cuarentena. Esperemos, oh là là, que no se repita el próximo lunes por el bien de nuestro prestigio internacional.

Si el repaso se hace íntegro, convendría dar cuenta de que en el salón de plenos, donde se celebrará la cumbre política, la pintura de trampantojo de las paredes, que simula mármoles de color beige con vetas, y que le da aspecto de mausoleo, lleva más de un año ‘despellejándose’ cerca de la sillería, como publicara esta sección a finales de diciembre de 2015.

Otra de las críticas, y ésta englobaba a ediles de otros grupos municipales, es que la segunda planta no haya sido ‘bendecida’ con los arreglos a la francesa. El edificio neobarroco, de Guerrero Strachan y Rivera Vera, aunque es una maravilla catalogado como BIC, acumula casi un siglo a sus espaldas –se finalizó en 1919–, y como todas las buenas joyas, además de abrillantarse, llega un momento en el que debe pulirse a fondo para recuperar el primigenio esplendor. Unos euros del todavía no aprobado Presupuesto de 2017 le vendrían de perlas.

IU-Málaga para la Gente. Pide concurso para las jefaturas

La comisión de Economía, que se celebrará hoy adelantada por la cumbre hispano-francesa, que se celebrará el lunes en la Casona, servirá para que el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ponga sobre la mesa una iniciativa para exigir, tras las siete sentencias ganadas por el funcionario Wenceslao Alonso (una en firme del TSJA), que las jefaturas en el Ayuntamiento se cubran, como dice la ley, por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Ciudadanos

El edil naranja, Alejandro Carballo, repasaba ayer la moción que presentará hoy para que los promotores del hotel de Moneo, la promotora Braser II, no tenga más prórrogas para pagar la deuda de más de seis millones de euros al Ayuntamiento. Carballo subraya que no quieren que se utilice más la coartada de los informes para dilatar el proceso de embargo. A ojos del equipo naranja, lo que tienen que hacer es pagar si quieren promover y no dar más rodeos.