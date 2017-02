Un taller enseña a hacer la trenza perfecta a padres malagueños en apuros

"Próximamente taller para papás que quieran aprender a peinar a sus princesitas. ¿Te apuntas?". El mensaje cuelga desde hace varias semanas de la página de Facebook de una peluquería malagueña. ¿El objetivo de esta original iniciativa? Ayudar a los padres en apuros a enfrentarse a una de las rutinas cotidianas a la que muchos tienen más respeto: el momento de adecentar el pelo de sus hijas para salir a la calle. Peines, horquillas, diademas, gomas pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza cuando no se tiene el hábito ni la destreza...Y Carmina Delgado lo sabe bien. Desde su peluquería, ubicada en el entorno del colegio Doctor Fleming de la capital, es testigo de lo que le cuesta a muchos padres salir airosos de este trance. "Estamos ubicados frente a un parque y vemos cómo van algunas niñas con sus padres. De hecho la idea de organizar un taller para ellos surge de ahí y también a petición suya. Muchos papás no saben cómo quitar los enredos siquiera o hacerles un recogido, y para ir al colegio es mejor para ellas para prevenir los piojos", explica esta empresaria propietaria de la peluquería unisex KD, situada en calle Zúñiga.

La idea de Delgado, pues, es hacer un taller de un par de horas de duración al que los padres acudan con sus hijas para aprender diferentes peinados básicos y ponerlos en práctica allí mismo con ellas. "Desde que lo subimos a Facebook ha tenido muy buena acogida y ya tenemos muchos interesados, queda cuadrar la fecha, que con las actividades extraescolares cuesta. Nuestra intención es poder hacerlo en marzo", explica esta peluquera. Y continúa: "A las niñas les encantan las gomas de colores, las trenzas más elaboradas...y cuando vienen aquí siempre se quejan en broma de eso, de que luego sus papás no saben hacerles en casa lo que les hago yo. ¡Y eso es lo que queremos conseguir, que ellos también sean capaz!".

La realidad que describe esta malagueña tiene su reflejo en YouTube, donde muchos usuarios dan fe de lo complicado que es peinar a una niña. Muchos, de hecho, se han hecho virales, como aquel en el que un padre peinaba a su pequeña con una aspiradora. Las redes también son testigos de otros casos de padres que por circunstancias de la vida -como una separación- se han visto obligados a aprender peinados a marchas forzadas...hasta el punto de acabar cogiéndole el gustillo y presumir de ellos. Es el caso de Phil Morgese, un padre soltero que vive con su hija Emma en Florida. Con "paciencia y mucha dedicación" -como él mismo explica en sus perfiles- fue aprendiendo a cepillar y hacer coletas y trenzas para que su hija fuera al colegio.

Phil anima a otros padres a seguir sus pasos y defiende que no es por el peinado en sí, que también, sino también por el nexo de unión que se establece entre padres e hijas. "Dedicarles tiempo y entregarse a ellas hace que se sientan cuidadas y enriquece el vínculo afectivo entre ambos", argumenta este americano que actualmente imparte cursos a otros papás y creó un perfil, Daddy Daughter Hair Factory, enFacebook donde publica tutoriales y explica técnicas para realizar peinados, desde coletas, trenzas hasta moños o rizos.

Otro caso similar es el de Greg Wickherst, quien tras haberse separado de su mujer decidió acudir a clases para aprender a peinar a su hija de tres años, quien vive con él la mayor parte del tiempo. Y de no saber hacerle ni una coleta pasó a dominar con destreza todos los tipos de trenzas y moños. Wickherst y su hija, Izzy, se han convertido en estrellas de Internet gracias a las fotos del resultado de sus elaborados peinados y sus completos tutoriales. Así nació su página web, Dads Guide To Surviving Hair (Guía para que los padres sobrevivan a los peinados) y su página de Facebook donde comparte sus logros. Su objetivo es ayudar a otros: "Siento que se me ha dado la oportunidad de ser útil, así que quiero hacerlo todo lo bien que pueda. Quiero demostrar que ya estamos en 2015 y los padres hemos dado pasos hacia delante, y continuaremos haciéndolo",afirma.