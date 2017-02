El PSOE saca pecho de la reforma del Impuesto de Sucesiones

Hasta el pasado 1 de enero, el 93% de las personas que heredaron de un familiar en Andalucía quedaron exentas del pago del impuesto de Sucesiones, un porcentaje que en la Junta de Andalucía dan por hecho que irá a más este año con la reciente entrada en vigor de la reforma que eleva de 175.000 a 250.000 euros el mínimo exento de tributación, además de corregir el error de salto que se producía en las herencias comprendidas entre esa cantidad y los 350.000 euros, en la que no contarán los primero 200.000 euros. Estas novedades, que unidas a las aprobadas en agosto del año pasado que ampliaban las deducciones por la herencia de vivienda habitual y aumentaba al 99% las reducciones en explotaciones agrarias, tienen un impacto económico de unos 125 millones de euros anuales, según los cálculos de la Consejería de Hacienda.

Estas cifras han sido puestas de relieve este martes por el PSOE de Málaga durante la presentación de una campaña informativa sobre las últimas modificaciones de este impuesto, que no afectan a herederos sin parentesco salvo en las explotaciones agrarias. “Pretendemos explicar a los vecinos esta reforma fruto del pacto alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos, además de desmontar la manipulación descarada del PP sobre este asunto”, ha afirmado el secretario de Organización de los socialistas malagueños, Cristóbal Fernández, quien ha comparecido junto a la parlamentaria Beatriz Rubiño y la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Estefanía Martín Palop.

Aunque no se han facilitado datos por provincias, sí que se ha cifrado en 5.105 las renuncias a herencias en toda la región durante los primeros nueve meses de 2016, un periodo en el que se habían presentado 190.000 autoliquidaciones. A juicio de Rubiño, “estas renuncias se deben a cargas hipotecarias y deudas que el heredero no podía asumir, no por el impuesto de Sucesiones”.