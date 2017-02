Una óptica se ofrece a revisar la vista de los árbitros tras los errores contra el Málaga

Miguel Ángel Romero fue uno de los miles de malaguistas que vivieron con decepción y rabia las decisiones arbitrales de Bikandi Garrido que perjudicaron al Málaga este domingo en Villarreal e impidieron su victoria. "Me dolieron mucho como malaguista que soy", indicó a SUR Romero que es gerente desde hace años de la Óptica Los Tilos, en la capital. Tan molesto estaba que, tras revisar las fotos y vídeos de las dos polémicas jugadas, al día siguiente del partido -ayer- decidió plasmar en clave de humor -para quitarle algo de hierro al asunto- su postura de rechazo en un cartel: "Campaña de revisión ocular colectivo arbitral: No más fuera de juego, no más penaltis mal señalados. Nos ofrecemos a revisar la visión y verás como un lince", reza el letrero impreso en un A4 que colgó en la fachada del establecimiento. "Es nuestro granito de arena contra esos dos errores clamorosos contra el Málaga", sentencia. "Una forma de expresar que estamos molestos y no sólo con las decisiones arbitrales de este último partido. Lamentablemente los errores arbitrales suelen recaer sobre los equipos pequeños, insiste".

Sin embargo, lo que para ellos iba a ser una divertida anécdota que ha despertado la risa cómplice de muchos aficionados, también ha provocado voces en contra. "Nos han llamado para quejarse, insultándonos", asegura Romero que incluso se ha llegado a plantear retirar el cartel que luce, por cierto, en el perfil de Facebook de la óptica. "Nunca quisimos crear polémica o desprestigiar al colectivo. Sólo poner una nota de humor para desdramatizar", explica este malaguista que desde hace un par de temporadas no es abonado por falta de tiempo para ver los partidos. "Simplemente usamos nuestro derecho a criticar éstas y otras decisiones arbitrales con humor", matiza Romero quien insiste, entre risas, que si algún colegiado se acerca a la óptica, "se le atenderá y se le revisará la vista si así lo requiere".