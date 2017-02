La 'nueva' política se olvida de Málaga

En los últimos años y coincidiendo con su auge, Podemos y Ciudadanos se han presentado como los representantes de la ‘nueva’ política frente al bipartidismo tradicional de PPy PSOE. Las dos jóvenes formaciones políticas acaban de celebrar sus procesos orgánicos y, a pesar de las grandes diferencias ideológicas que las separan, coinciden en algo: se han olvidado de Málaga al no incluir en sus cúpulas nacionales a ningún malagueño. Y ello a pesar de que cuentan con un amplio respaldo en Málaga: la formación naranja gobierna dos alcaldías (entre ellas Mijas, una de las ciudades más pobladas de la provincia), tiene dos diputados nacionales por la circunscripción y otros tantos parlamentarios autonómicos; el partido morado, por su parte, a través de sus marcas blancas tiene representantes en ayuntamientos tan importantes como la capital, Marbella, Benalmádena, Torremolinos o Rincón de la Victoria; lograron en las últimas elecciones generales dos escaños en el Congreso –una es un representante de IU, partido con el que fueron en coalición– y cuenta con tres parlamentarios en la Cámara andaluza.

Sin embargo, esta destacada carta de presentación no ha sido valorada ni por Albert Rivera ni Pablo Iglesias, ratificados recientemente como líderes de ambas formaciones. El presidente de Ciudadanos cuenta con un comité ejecutivo compuesto por 37 personas, ninguna de ellas de la provincia ya que la cuota andaluza la representan el gaditano Juan Marín; la coordinadora territorial, la jiennense Raquel Morales, y la portavoz en Almería, Marta Bosquet. Por su parte, el secretario general de Podemos no llevó a ningún político malagueño en su lista al Consejo Ciudadano Estatal –la cúpula nacional del partido–, y tampoco han salido elegidos ni José Antonio Matás, que concurrió en la candidatura de Íñigo Errejón, ni Nico Sguiglia y Graci López, que fueron en la lista de los anticapitalistas de Miguel Urbán y Teresa Rodríguez.

Emerge la figura de Isabel Reyes, que lideró los apoyos malagueños a Pablo Iglesias

En las votaciones telemáticas, Matás fue el malagueño más respaldado por las bases, seguido de López y, en tercer lugar, Sguiglia, según los datos oficiales publicados en la web de Podemos. Eso sí, quedaron en una posición bastante alejada de formar parte de los 62 que acompañarán a Iglesias en esta nueva andadura de la formación morada, donde el sector más duro ha vencido.Hasta ahora, en la cúpula nacional de Podemos estaba el diputado por Málaga y secretario general del partido en la capital, Alberto Montero, alineado en la facción de los ‘errejonistas’.

La victoria de Pablo Iglesias este pasado fin de semana en la asamblea Vistalegre IIabre una serie de interrogantes sobre las consecuencias que tendrá en los distintos territorios y si habrá purga, especialmente, de los afines a Íñigo Errejón. En el caso de Málaga cabe recordar que los cabezas más visibles de Podemos se han alineado o bien con los ‘errejonistas’ –caso de Montero o los parlamentarios andaluces Juan Antonio Gil y Esperanza Gómez (esta última es sevillana aunque fue en las listas de las elecciones autonómicas por Málaga) – o con los anticapitalistas –donde se alinean Sguiglia o el concejal en el Ayuntamiento de la capital Juan José Espinosa–.

Montero, que reconoció que no estaba contento con el resultado, expuso en declaraciones a este periódico que espera que el resultado no afecte al trabajo que viene desarrollando como diputado ni al frente del partido en la capital. El político malagueño es presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso y portavoz de su grupo en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. «Mis responsabilidades son de carácter técnico y no creo que afecten. Por lo que respecta al trabajo orgánico en Málaga, el resultado de la asamblea no debe tener repercusión», sostuvo.

El resultado de Vistalegre IIsitúa en una posición destacada dentro de Podemos en la provincia a la esteponera Isabel Reyes, secretaria general del partido en esta ciudad, y que lideró a los afines a Pablo Iglesias en Málaga. Su figura, como reconocieron algunas fuentes consultadas, empieza a emerger dentro de la organización. Reyes, en declaraciones a SUR, admitió que a partir de ahora se le empezará «a ver más» y a tener un papel más activo.

Eso sí, lanzó un mensaje de conciliación ya que sostuvo que Podemos «tiene mucha tarea por delante» en Málaga y que trabajará en colaboración con Alberto Montero como cabeza visible de los ‘errejonistas’ y con la corriente de los anticapitalistas. «No creo que vaya a haber ninguna consecuencia. La línea a seguir a partir de ahora es la de unidad y humildad; el tiempo del conflicto de ideas ya ha pasado», subrayó.

Una de las mayores incertidumbres que se abre en el escenario es la relación entre Podemos y Málaga Ahora tras el distanciamiento que se ha producido entre ambos partidos a consecuencia de la marcha de Juan José Espinosa del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital por discrepancias internas con sus compañeras Ysabel Torralbo, Rosa Galindo e Isabel Jiménez. Las tres concejalas participaron el día 5 de febrero en el acto que protagonizó la candidatura ‘pablista’ en la capital con la presencia de Diego Cañamero y Rafael Mayoral, dos de los integrantes del núcleo duro de Pablo Iglesias a nivel nacional.

Isabel Reyes confió en que «se limen» unas diferencias que enmarcó «en el ámbito personal» y no en el político. «En Podemos cabemos todos», dijo. ¿Se puede abrir una nueva etapa de relación entre Podemos y Málaga Ahora en la capital tras la ruptura del pasado año? Los próximos meses y los hechos responderán a la pregunta.