Maltrato en menores: cuando las cosas van más rápido

Que tu pareja te maltrate se vive con la misma intensidad y desgarro en cualquier etapa de la vida, pero si esta experiencia tiene lugar en la adolescencia los efectos de esa violencia tienen unas consecuencias aún más devastadoras en la víctima. No resulta difícil imaginar cómo vive una niña de 14 años el maltrato por parte de su pareja, entre otras cosas porque su inexperiencia juega en contra de lo que un adulto, por ejemplo, percibiría como anormal en una relación de dos. Y a esta realidad –desgraciadamente creciente– tampoco contribuyen los estereotipos sociales, centrados aún en la idea de que las niñas son princesas que de alguna u otra forma han de ser salvadas «por el malote canalla», una figura que además sigue ejerciendo una fascinación indiscutible en niñas que apenas han comenzado a ser mujeres.

En este escenario, los especialistas en violencia de género llevan años dando la voz de alarma ante los casos cada vez más tempranos de maltrato, hasta el punto de que el Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga tuvo que poner en marcha en el año 2012 un servicio específico de atención a menores de entre 14 y 17 años y a sus familias; y con el convencimiento, además, de que no son extraordinarios los casos por debajo de estas edades. Desde entonces, el IAM ha atendido a 59 menores desde que se inició el programa (130 personas en total si se tiene en cuenta a sus familias), y de ellas 16 lo hicieron el pasado año. La cifra suma muchas más si se tiene en cuenta la comunidad autónoma, con un total de 400 niñas asistidas como víctimas de malos tratos.

La inmadurez, la presión del grupo de iguales o el creciente inicio en el sexo a través del porno juegan en contra

La atención especial que se necesita en este tramo de edad viene además avalada por el hecho de que «entre los menores las cosas siempre van más rápido». Así lo confirma la directora del IAM en Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, que asimila el estado de «opresión» que vive la víctima con el de «una tela de araña muy fina, casi invisible, que te atrapa y cuando quieres salir no puedes hacerlo sola. Los ‘escalones’ se van subiendo rápidamente y cuando llegas arriba estás desnuda y sola, alejada de los que más te quieren». Este ‘subir escalones’ se hace, en efecto, más rápidamente que en una relación tóxica de adultos, de modo que ese ‘malote canalla’ puede mostrar su verdadero rostro en sólo dos o tres semanas, cuando en los otros casos este ‘dar la cara real’ es mucho más sutil. Es entonces cuando empieza el control de la adolescente, que poco a poco va quedando aislada de su ‘grupo de iguales’ y de su familia. Los especialistas advierten en estos casos de que no es extraño, por ejemplo, que la víctima de un maltrato de pareja sea también sometida al acoso escolar, que se desencadena cuando la joven quiere apartarse del grupo que le hace daño. «A esas edades tiene una gran influencia la ‘manada’», constata la directora provincial del IAM, quien suma a esta realidad trágica la violencia sexual que sufren estas menores y que aporta un dato inquietante: «El modelo sexual al que acceden hoy los jóvenes no es el convencional, sino la pornografía a través de Internet, con todo lo que eso implica». Y el efecto es desolador en chicas que no están preparadas para el sexo pero que empiezan a tener sus primeras experiencias a partir de un modelo que sólo las ve como fuentes de placer para el hombre. «La gran mayoría de las chicas que forman parte del programa admiten que fueron presionadas para tener sexo», lamenta Rodríguez.

En esta escalada vertiginosa, el desconcierto de la familia también puede jugar a la contra: en la mayoría de los casos no son capaces de discernir si el creciente aislamiento en el que vive su hija es fruto de los cambios propios de la adolescencia o de algo más grave. Por eso la atención de este programa a menores incluye también a las familias, a veces las últimas en enterarse pero un pilar fundamental para la recuperación de la víctima.