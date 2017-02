Evita el suicidio de una joven a pleno día ante la indiferencia de la gente

Pues si la historia es cierta, tiene mucha lógica aunque para nada debería ser lógico. 1º la Directora del Instituto de la Mujer... mal empezamos cuando he tenido un caso muy cercano de una denuncia falsa por maltrato en el que esta gente buscó cualquier excusa para que denunciase, cuando no había maltrato de físico ni psicologico ni nada, pero al fin y al cabo era una denuncia mas que sumar, que fuese falso no importaba. 2º Una mujer esta en situación de peligro porque ella misma se ha expuesto? La lógica es que comos eres racionales debemos ayudar, pero la triste realidad es la que comentó uno de los muchachos "Yo no me acerco porque si se cae, encima el ?marrón? me lo como yo" y es tan cierto como el hecho que por ser hombre ya es un presunto "lo que sea". Así que lo siento Rosa, este es el monstruo que habeis creado, que el hombre no acabe fiandose de una mujer con problemas y a fin de cuentas lo que quieren las elites para nuestro futuro, que haya un odio irracional entre el hombre y la mujer. Feliz día de San Valentín (bufff dios mio, llevame pronto)