Confecciones Navarro cierra tras 89 años en la calle Nueva

Uno de los últimos referentes del comercio textil malagueño está a punto bajar la persiana. La empresa malagueña Confecciones Navarro cerrará sus puertas a finales de marzo poniendo punto y final a 89 años de historia ligado a la céntrica calle Nueva. El afamado establecimiento echará el cierre tras la jubilación de su propietario y supondrá la práctica desaparición de las tiendas especializadas en la confección de caballero más tradicional.

Navarro abrió sus puertas el 19 de julio de 1928 como tienda especializada en telas con el nombre de Navarro y Ruiz, en referencia a los dos socios que se quedaron el negocio tras el cierre de De Pablo Hermanos. Su artífice fue Enrique Navarro Torres, tío del actual propietario y quien posteriormente ejerció como presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga durante dos periodos diferentes (entre los años 1935 y 1945 y entre 1954 y 1969).

Juan Navarro, el actual propietario del negocio, considera que ha llegado el momento de bajar la persiana porque la jubilación le espera y porque «el comercio en el Centro ha cambiado mucho». Ubicado desde siempre en el número 12 de la céntrica calle, la tienda está centrada en la venta de ropa de caballero. «Es una pena, pero han desaparecido todos los negocios que quedaban de este tipo: nosotros éramos unos supervivientes», resume mientras enumera las tiendas que ya han pasado a mejor vida.

Al tratarse de un negocio familiar, Juan Navarro confiesa que les ha costado mucho dar este paso, pero ya ha colocado los carteles de liquidación para vaciar la tienda. Su intención es cerrar de forma definitiva a finales de marzo, aunque no tendrán prisa porque el edificio es de su familia. «Yo me he criado aquí, como estaban mi tío y mi padre, pasaba todos los veranos ayudándolos», recuerda. Aunque también eran otros tiempo: «Antes la tienda siempre estaba llena, teníamos hasta 12 dependientes y se vendía mucho a plazos porque la gente no tenía dinero».

Navarro comenzó vendiendo telas y ropa para colchones y sábanas, pero pronto introdujo la sastrería y la confección. Incluso durante muchos años tuvieron habilitada la primera planta del local porque tenían ropa de caballero, de señora y de niños. «En 1992 nos quedamos sólo con la moda de caballero, que es la que seguimos manteniendo en la actualidad», apunta.

Y aunque su hija podría seguir al frente del negocio familiar, Juan Navarro cree que es mejor cerrar porque los compradores han cambiado mucho. «Los clientes ahora sólo buscan el precio, y con la gran competencia de hay nos cuesta mucho incluso conseguir las prendas porque hasta los distribuidores están desapareciendo». En este sentido, considera que en el comercio «debe renovarse o morir» y que este tipo de negocios tiene los días contados.

El cierre de este negocio histórico –uno de los más antiguos que quedan en la calle– no es el único en una vía que lleva meses sometiéndose a cambios profundos. En las últimas semanas también ha bajado la persiana la empresa sevillana Piel de Toro, que estaba ubicada en la calle Nueva, 27, junto a la plaza de Félix Sáenz, y la tienda especializada en ropa de hogar Tramas, en el número 4 de la misma vía. Por contra, en estos últimos meses han abierto nuevos comercios con una imagen más actual como Decathlon City, K-Tuin o Obag Store.