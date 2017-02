Una acera intransitable en Cerrado de Calderón

Candilitos es un arbusto trepador con tallos que pueden alcanzar hasta los 5 metros de longitud. Y la calle que lleva ese nombre en Cerrado de Calderón lleva camino de superar esa altura. Es lo que denuncia un vecino de esta calle, C. L., que dice llevar desde hace casi tres años intentando que el Ayuntamiento solucione «las graves deficiencias» existente en dicha calle. «Después de intentar por tres veces a través del 010 –tienen constancia desde el 27 de agosto de 2014– que el Ayuntamiento repare la acera destrozada y una arqueta rota, me contestan en un correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2014 que la arqueta pertenece a Telefónica, a la que avisan para su reparación», dice. «En cuanto a la acera, me comunican que «se ha abierto una incidencia para su reparación por la Gerencia Municipal de Urbanismo».

«Tengo que reconocer que la arqueta fue reparada meses después por Telefónica, y que el Ayuntamiento tuvo la brillante idea de mandar a un operario de jardines que segó las hierbas en la acera, que crecen como si fuera un bosque», señala.

«Tras mi insistencia en que la solución al problema no era la adecuada, recibo otro correo electrónico desde la Junta de Distrito 2, de fecha 11 de febrero de 2015, en el que me contestan que «tras volver a consultar su queja en los distintos departamentos competentes, se informa que la reparación del acerado está planificado dentro de las actuaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo».

«Como la hierba no entiende de planificación, –dice resignado– este es el estado actual de un buen tramo de la acera por la que no se puede pasar, entre otras cosas porque está destrozada», y envía varias fotografías, una de las cuales acompaña este texto, para ilustrar lo que manifiesta. «Es lamentable el estado en que se encuentra toda la calle llena de parches de otras obras, incluidas las realizadas por el Ayuntamiento. Incluso existe todavía el ‘agujero’ en el que existía en su día un contenedor para recoger la basura, hasta que un buen día Limasa consideró que no era práctico recogerla en ese punto», finaliza.

Arquetas rotas. / D. P.

Victoria Kent: arquetas rotas

La iniciativa que comentábamos ayer de apadrinar un bache ha encontrado réplica en algunos ciudadanos, como Daniel, quien dice que además de apadrinar un bache, en Málaga también se pueden apadrinar arquetas por la cantidad de ellas que se encuentran en mal estado. Y como ejemplo envía estas fotografías tomadas en la calle Victoria Kent, en Granja Suárez, perteneciente al Distrito 4 DE Bailén-Miraflores, donde se ven las arquetas rotas.