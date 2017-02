Se marchó la titular en el PSOE, María Gámez, y ella vino a evitar una contienda. A hacer una transición sin estridencias, eso que ahora en el partido nacional cuesta tanto después de contubernios, tragedias romanas y dejar al césar medio moribundo, pero no matarlo del todo y que ahora esté intentando resucitar. La política y el poder son todo uno, indisolubles, y para llegar hay que mandar. Pero a la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mari Carmen Moreno, no le pueden pedir que sea una generala porque los que la conocen saben que desde que es técnica del grupo, hace más de 25 años, lo suyo ha sido trabajar en equipo. Ella es más de ser teniente o a lo sumo capitana. Llegó a concejal, cumplió su sueño y con la marcha de Gámez le tocó la papeleta de liderar para que los jóvenes que empujan por abajo y que mantienen la distancia de los contrincantes, Daniel Pérez y Estefanía Martín Palop, no revolucionaran el patio. En política, ser ambicioso es lícito. Es más, es necesario si se quiere hacer carrera.

Así que Moreno, que tiene carácter pero que nunca mantuvo las distancias con los suyos para elevarse es, desde septiembre, una portavoz que no alardea de protagonismo. Sabe que su futuro no está en ser candidata a la Alcaldía, tiene un encargo de su partido, y por su forma de ser está cumpliendo a rajatabla lo de la dirección colegiada, la promesa que verbalizó cuando se hizo la foto con Pérez y Martín Palop. Es más, les deja sitio a todos sus ediles en las ruedas de prensa, algo inusual en la anterior etapa. Ahora, los ediles socialistas tienen su minuto de gloria interviniendo sentados a su lado, no de espectadores desde el lugar de la prensa, como ocurría no hace tanto. A Gámez querían auparla como líder para luchar por la Alcaldía, y con Moreno sólo quieren que refuerce la marca de partido. Mientras llega el ansiado ‘mirlo blanco’, ella es la ‘jefa del casino’, pero repartir, reparte juego.

Medina-Montoya comparece en Medio Ambiente

Luis Medina Montoya.

No ha pasado desapercibido para la oposición que el director de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, no ha querido colaborar, pese a ser un alto cargo en el Ayuntamiento, con la instrucción del expediente disciplinario contra el jefe del servicio de Limpieza, Julián Laguna (que finalmente se archivó porque no se le pueden achacar que tres autónomos realizasen tareas de empleados públicos porque él se lo ordenase). Pero lo que salió a relucir es que Medina-Montoya no quiso participar en la investigación pese a que la jueza instructora se lo pidió en varias ocasiones.

Hoy en la comisión de Medio Ambiente tendrá que comparecer para dar explicaciones por una iniciativa de la edil socialista Begoña Medina. El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, pedirá la comparecencia del edil Medio Ambiente, Raúl Jiménez, para saber por qué no colaboró Medina-Montoya en la instrucción del expediente y qué medidas disciplinarias se debieran tomar por hacer caso omiso a un procedimiento legal interno del Ayuntamiento como éste. La edil IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, estima que el director de Medio Ambiente era el «responsable» de hacer seguimiento a los contratos de los falsos autónomos –como explica el expediente disciplinario–, le suma la falta de implicación del mismo en la citada investigación y además añade que bajo su mandato se puso en peligro al jardín botánico-histórico La Concepción en enero de 2016 por falta de inversión y cuidados, por lo que va más allá y pide su dimisión.

Bendodo y De la Torre asisten el viernes 24

En vista de que en la pasada sesió de la comisión de investigación de Art Natura, el presidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento, Elías Bendodo, no pudo asistir alegando problemas de agenda y que la cita se le había indicado con poco tiempo de antelación, el presidente de la citada comisión y portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha cambiado la táctica oficial, vía Secretaría General, por otra más cercana, vía telefónica. De esta manera, y puesto que el alcalde Francisco de la Torre y Bendodo serán los invitados en la última sesión ante de las conclusiones, les ha pedido que busquen un día en sus agendas en los que ambos puedan (ya se sabe que debido a sus responsabilidades están cargados de citas) y que la dijeran una vez confluyeran en un día. Así pues, Zorrilla informaba ayer de la jornada que es factible para ambos es la del 24 de febrero. Da la casualidad de que éste sería el segundo día de pleno (que ambos habrían reservado en sus agendas) y en previsión de que en esta ocasión la sesión se quede en tan sólo un día por reducción de mociones y comparecencias, éste parece que va a ser finalmente el día.