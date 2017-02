Un 'pacto' entre el PP y el PSOE salva a Medina-Montoya de que se apruebe su solicitud de dimisión en Medio Ambiente

Las caras de póker de los concejales socialistas Daniel Pérez y Estefanía Martín Palop asomaban durante la intervención de la edil socialista Begoña Medina en la moción de IU-Málaga para la Gente que solicitaba la dimisión del director de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, por ser el responsable de las contrataciones irregulares (falsos autónomos) del área y por no colaborar con la instrucción del expediente disciplinario abierto al jefe de Limpieza, que se cerró archivándose. Antes había hablado la edil Remedios Ramos para subrayar que un cargo como Medina-Montoya no podía dejar de participar y colaborar en una instrucción legal abierta en el Ayuntamiento de Málaga, explicando que el expediente disciplinario dice que él es el responsable de las contrataciones y que debe velar porque la relación entre los autónomos y el Ayuntamiento no sean las mismas que las de un empleado público, al tiempo que subrayaba que entre sus competencias está la dirección y coordinación de las unidades orgánicas adscritas a Medio Ambiente. Además, abundaba Ramos en que su gestión había sido deficiente también en el jardín botánico-histórico La Concepción. Añadía la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que eran muy graves las contrataciones irregulares en Medio Ambiente, que se habían saldado con varias sentencias en contra del Ayuntamiento (una en firme del TSJA), lo que generaba condiciones de precariedad en los contratos y selección de personal de manera arbitraria. Para el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, era importante saber qué medidas disciplinarias se iban a tomar contra Medina-Montoya.

Le tocaba el turno a la edil socialista Begoña Medina, que le ponía en bandeja al concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, el asunto. Aducía que si Medina-Montoya hubiese sido culpable de la contratación de los falsos autónomos le hubiesen abierto un expediente disciplinario, y hablaba que, en todo caso, su responsabilidad sería compartida. Raúl Jiménez, le daba la razón a Medina de que, si efectivamente no le habían abierto el expediente, sería porque no tenía sea responsabilidad, y le defendía diciendo que lo único que había hecho Medina-Montoya era no decir qué personas del área habían sido negligentes propiciando que los contratados como autónomos trabajaran como empleados públicos. El edil del equipo de gobierno se apoyaba así en la argumentación de una concejala socialista, de la oposición, para salvar a un cargo de confianza de su equipo.

Llegaba la hora de las votaciones y el PP y el PSOE se ponían también de acuerdo para votar en contra de la solicitud de dimisión de Medina-Montoya frente al resto de la oposición, Ciudadanos incluido. Este punto no salía adelante por cuatro votos a favor (IU, Málaga Ahora, Ciudadanos y el edil no adscrito) frente a nueve en contra (PP y PSOE). El ‘pacto’ había sido previo a la comisión de Medio Ambiente tras una conversación entre la socialista Begoña Medina y Medina-Montoya.

Más tarde, el director de Medio Ambiente Luis Medina-Montoya defendía su actuación durante una comparecencia, y explicaba que no había colaborado con la instrucción del expediente disciplinario para que sus subordinados supieran que jamás los iba “a dejar tirados”, y que jamás se iba a poner de canto. Explicó que no le parecía “correcto” identificar a las personas que habían sido negligentes con los contratos de autónomos porque eran las personas que estaban en los puestos que todo el mundo sabe. Finalmente, Medina-Montoya afirmó que habló por teléfono con la jueza instructora del Ayuntamiento y le dijo que sintiéndolo mucho no le iba a poder dar esa información. La jueza explicaba en el citado informe, al que ha tenido acceso este periódico, lo siguiente: “tras diversas conversaciones telefónicas y correos electrónicos con el referido director general reiterando la solicitud del informe, el mismo no ha sido remitido a esta instructora”.