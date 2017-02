Málaga capital debe decidir ya si acepta la ayuda de la Junta para contratar a 716 parados

Ofrecer una oportunidad laboral a 716 parados malagueños o exponerse a un posible aluvión de demandas judiciales que podrían suponerle un sobrecoste de 14 millones de euros. Ésta es el dilema que desde hace meses mantienen en el Ayuntamiento de Málaga a la hora de aceptar o renunciar a la subvención de la Junta de 12,45 millones de euros (mayoritariamente procedentes de fondos europeos) para la contratación de 716 personas a través de los programas Empleo@Joven (menores de 29 años) y Empleo@30+ (parados de larga duración, mayores de 30 años). El plazo para iniciar las contrataciones expira el próximo día 14, aunque en el Consistorio confían en ganar algo más de tiempo. El origen de estos recelos está en las cuatro sentencias condenatorias –la primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el resto en cadena– que le han caído al Consistorio dándole la razón a trabajadores contratados en la anterior edición de esta iniciativa que reclamaron cobrar lo estipulado en el convenio colectivo en lugar de la cuantía subvencionada por la Administración autonómica, que oscila entre los 1.300 y los 1.700 euros brutos mensuales en función de cada categoría.

Los planes de la Junta 12, 45 millones. millones es el importe que de la subvención concedida al Ayuntamiento en el marco de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Empleo@Joven y Empleo@30+, cofinanciados por la Junta y el Fondo Social Europeo. 716 son los empleos que se generarán en la capital a través de ambos programas de empleo. La duración mínima es de 6 meses para jóvenes y 3 para mayores de 30. Cuantía de la ayuda. Ambos programas conllevan ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros brutos mensuales por cada contrato que realicen los ayuntamientos con destino a proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza el personal de la Administración local. Contratación. Los ayuntamientos presentan su oferta en el Servicio Andaluz de Empleo, que proporciona tres candidatos por puesto.

El sobrecoste por abonar la diferencia salarial de estos cuatro trabajadores temporales es de apenas 10.000 euros, una cuantía mínima para unas arcas que gestionan un presupuesto anual de 732,6 millones de euros, pero sí que ha puesto en alerta al Ayuntamiento ante la posibilidad de enfrentarse a una multitud de demandas de los nuevos contratados (los anteriores ya no pueden), que en su conjunto podrían suponerle un desembolso extra de 14 millones.

Pese a los escritos remitidos a la Consejería de Empleo, incluida una moción aprobada por unanimidad en diciembre en la que solicitan reducir la jornada laboral de los beneficiarios para pagarles según convenio y no duplicar el gasto salarial, de momento no hay respuesta. Y hasta entonces, el Consistorio no moverá ficha. Unas dudas que no pueden eternizarse, ya que el próximo día 14 se cumplen los dos meses desde que fue notificada la concesión de los 12,45 millones. En el Área de Economía pretenden jugar con los plazos, aunque son conscientes de que no pueden dilatar demasiado una decisión que esperan miles de desempleados malagueños. «A día de hoy, no rechazamos la ayuda, pero vamos a apurar los plazos para ver qué opciones tenemos y, sobre todo, si la Junta nos aporta alguna solución. Estamos en ánimos de resolver este asunto, pero la fórmula no está a nuestro alcance», afirma el concejal de Economía, Carlos Conde. Mientras tanto, las ofertas de trabajo siguen en ‘stand by’ en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que es el organismo encargado de proporcionarle tres candidatos por puesto.

Para la asesoría jurídica del Ayuntamiento, la solución idónea sería hacer contratos a media jornada para que los beneficiarios pudieran percibir el salario estipulado en el convenio, pero sin rebasar la subvención. Ante las dudas planteadas, otros municipios de la provincia también están revisando sus procedimientos. Como en Torremolinos, donde han introducido una disposición en el convenio colectivo para aclarar que este personal se beneficiará de todas las cláusulas salvo en la remuneración económica. Una fórmula que es prácticamente un calco a la que ya tenía el Ayuntamiento de Málaga, como advierte Conde: «Lo que están haciendo otras administraciones va en la línea de lo que ya tenemos nosotros, y el juez nos ha dicho que no vale y que esa cláusula es nula».

Aunque no ha habido comunicación oficial, en el SAE sí que manejan un documento interno con tres posibles opciones para que los ayuntamientos puedan pagar un salario inferior al de cada marco laboral si tener que enfrentarse a futuras demandas. Tal y como publicó SUR, el organismo autonómico considera que la alternativa más factible sería la suscripción de un acuerdo entre el propio SAE y el consistorio, un documento que constituiría el marco regulador para el personal contratado al amparo del mismo y supondría el «instrumento habilitante» para permitir una retribución diferente. Además, también propone negociar un convenio específico para este personal o aplicar un descuelgue del convenio vigente para este tipo de contratos.