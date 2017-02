Melodía de una vida policial

Cuando a los 18 años dijo en casa que quería ser policía todo su entorno se quedó a cuadros. Vivía envuelto en un ambiente cultural volcado en la música, ésa que le llevó a montar junto a Carlos Cano el Manifiesto Canción del Sur, un movimiento que surgió en Granada para, entre otras cosas, promover una canción andaluza distinta a la de Manolo Escobar.

Corría el principio de los 70 y Juan Titos residía en su Granada natal, aunque él confiese que, después de pasar más de media vida en Málaga, se considera un malagueño más. Cantaba, tocaba la guitarra y hasta tenía un programa de radio, pero la música solo era un primer amor con el que jugueteaba. Él se enamoró de la policía.

Quien le metió el «gusanillo» fue un tío suyo. «Estaba en la brigada criminal en Madrid y, cuando venía de visita, me hablaba sobre investigaciones de homicidios y a mi se me ponían los ojos como platos», confiesa mientras esboza una pequeña sonrisa.

En el 73 consiguió entrar en la policía. La guitarra, que guardó bajo la cama de su cuarto, cogía polvo mientras Titos vivía sus primeros escarceos con el cuerpo y daba tumbos por la geografía española en función de sus destinos, hasta que en 1980 llegó a Málaga.

Solo un año después fue uno de los cinco funcionarios que formaron parte del primer grupo especializado en combatir estafas que se creó en la provincia. Había trabajado como mecanógrafo en un despacho de abogados durante su juventud, sabía escribir bien a máquina, y eso le dio un empujón.

Por aquel entonces, Titos señala que las estafas empezaban a cambiar y ya no consistían en sistemas tradicionales como el tocomocho o el timo de la estampita, sino que comenzaban a surgir nuevos retos más importantes a nivel internacional o, por ejemplo, relacionados con las tarjetas de crédito.

Bolígrafo vs pistola

«Es cuando empiezan a adquirir fuerza los delitos económicos. Los chorizos se dan cuenta de que se consigue más dinero con un bolígrafo que con una pistola, y encima corren menos riesgos», indica. Su mujer y entorno se dedicaban a la banca, así que conocía las entrañas de este campo, por lo que decidió especializarse.

Así acabó formando parte de los primeros grupos de fraude en Málaga y recayó en sus manos un caso que iba a marcar su vida. Fue la investigación de Intelhorce, en la que se fueron dos años de su vida. Era la primera macrocausa que hubo en la provincia, con casi medio centenar de imputados.

Asegura que este caso le cambió. También la forma de trabajar, en la que debía plasmar en atestados el trabajo de dos años. «Por aquel entonces no era raro encontrarse con la luz de mi despacho encendida de madrugada. Me costaba dormir y si se me ocurría una idea, me vestía y me venía a comisaría a escribirla, para que no se me olvidara por la mañana», afirma.

«A la gente no hay que humillarla, uno puede caer en la delincuencia por muchas razones»

Su relación con la policía seguía adelante, unidos y fieles. Titos también fue pionero al formar parte del primer equipo de funcionarios que creó el grupo de delitos tecnológicos. Se empezaban a cometer los mismos delitos que en la calle a través de la red y, aunque solo Madrid contaba con esta unidad, en Málaga se creó otra.

Ahí pasó sus últimas horas en la investigación, antes de pasar al puesto que ocupa actualmente, en la Secretaría General de la Comisaría Provincial. Al principio lo pasó mal por dejar atrás el perseguir delincuentes, pero se abría ante él un reto que asegura que le encantó: «Pasé a gestionar 20 edificios, una flota de 750 coches y ayudar a los 3.500 compañeros que hay en la provincia».

Pasaba de servir a los ciudadanos a sus propios compañeros, algo que para él es un orgullo. Pero ahora su edad y una enfermedad hacen que la fecha de jubilación esté muy cerca. «Por mis dolencias me dicen que tengo que irme en febrero, pero hasta he presentado un recurso para hacerlo más tarde», señala Titos.

Precisamente su enfermedad, de tipo renal, le hizo vivir un capítulo que muestra el carácter humano que siempre ha llevado a gala este policía. Hacía unos años que había ayudado a un estafador, de los más activos que había en Málaga, y al que conocía muy bien. «Su hijo seguía sus mismos pasos y le pude reconducir por el buen camino», cuenta.

«Estafador favorito»

Titos recibió un día una llamada del delincuente. Recuerda que éste se encontraba encerrado en la cárcel de Albolote, en Granada, cumpliendo condena: «Me dijo: ‘Hola, soy tu estafador favorito’. En prisión se había enterado de que estaba malo y, tras explicarle que era de los riñones, se ofreció a donarme uno de los suyos».

Titos insiste en que «a la gente nunca hay que humillarla», ya que «uno puede caer en la delincuencia por muchas razones». «Ellos saben que son unos chorizos y que tu eres policía, pero no se puede machacar a nadie. He conseguido más beneficios policiales invitando a un café a un detenido que otra cosa», asegura.

Ahora toca echar la vista atrás. Titos no tiene ninguna duda: «ha merecido la pena». La policía, asegura, se lo ha dado todo. Desde el orgullo de ver a su hijo convertirse en agente o que le distinguieran con dos cruces blancas y una roja al mérito policial, pasando por el cariño de sus compañeros, que se han convertido en su segunda familia, esa que le ha arropado incluso en la enfermedad.

Insiste en que siempre estará agradecido a la Policía Nacional. El amor al cuerpo siempre seguirá ahí, aunque su vida cambiará. La música, dice Titos, no regresará a ella. Esa vieja guitarra seguirá cogiendo polvo. «Igual escribo algo, pero no volveré a tocarla ni a cantar». Sus dedos están torpes tras tantos años alejados de las cuerdas, su voz, rajada por la ferocidad de la calle.