Elegir el mejor árbol para poner en las calles de Málaga es todo un reto. Debe ser un árbol que sea resistente, no dañe las aceras y de sombra en verano. Para María Victoria Seoane, una lectora que está muy atenta a cuanto sucede en la ciudad, el más idóneo es el Ginkgo Biloba, un árbol que Darwin llamó ‘fósil viviente’, por ser la especie superior viva más antigua del planeta. «Las cualidades medioambientales de este árbol, originario de China, son numerosas», dice. «Un árbol símbolo de resistencia, pues renació después de la bomba de Hiroshima. Resistente a las enfermedades, es un elemento purificador en las ciudades contra la contaminación del aire. Ciudades españolas lo han plantado en sus calles, en Europa, en el Oriente, en USA. En nuestro Parque tenemos cuatro Ginkgo Bilobas, ¿Por qué no hace nada al respecto nuestro concejal, cuyos granados, también plantados recientemente , se han secado?», se pregunta. Y es que en opinión de esta ciudadana, «Málaga carece de un buen proyecto como Ciudad Verde», pues considera que el área de Medio Ambiente «se limita a plantar de manera aleatoria, sin asesoramiento de expertos ingenieros agrónomos, dando lugar a unas calles con plantas y árboles secos, muertos, añadidura de ese constante tráfico de quitaypón de plantas con una consabida pérdida económica para el Ayuntamiento». Y pone como ejemplo las plantas en calle Keromnes, junto al Hotel Miramar, «y ese reponer constante de plantas como en las jardineras cuadradas delante de la «fuente-bidet» de la Plaza de la Marina. Goteo innecesario de gasto económico en un clima benigno de ciudad». De ahí que se muestre partidaria de «un equipo no de «técnicos» (término ambiguo y poco claro), sino un equipo transparente al ciudadano dirigido y supervisado por un ingeniero agrónomo». «Málaga debe aspirar a ser una Ciudad Verde, en la que se haga realidad la Carta Verde de Málaga y la elaboración sobre el medio ambiente urbano», señala.

«Señores responsables. Que renazca esa Málaga con alma de jardín, como decía José María Pemán, y vuelva a identificarse con Málaga, Ciudad del Paraíso, del poeta Vicente Aleixandre. Transparencia, sentido de responsabilidad y de sensibilidad, y a trabajar para la ciudadanía», concluye.

Naranjos sin podar

Los naranjos de la barriada de Las Flores están sin podar, según indica un lector, que escribe a esta sección dando cuenta de que en las callecitas inclinadas que hay entre los bloques de viviendas de esta barriada, «los naranjos existentes a los lados están totalmente abandonados, las naranjas en el suelo putrefactas y hay suciedad». «Pienso que el Ayuntamiento se ha olvidado de que esas callecitas con escalones son merecedoras de limpieza y poda de los arbolitos», indica.

El calor y las lluvias de finales del año parecen haber influido para que los naranjos estén dando este año más naranjas y que éstas caigan de los árboles dando lugar a situaciones como las que describe este lector, con el resultado de las calles sucias y el riesgo de que los restos del fruto puedan causar alguna caída al resbalar, aunque esta vez las podas se iniciaron antes de Navidad.