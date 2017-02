Estas son las 88 nuevas plazas de empleo público que convoca el Ayuntamiento de Málaga

Después de unos años sin convocatorias oficiales de empleo público en el Ayuntamiento de Málaga –salvo en los casos de bomberos y policía local porque ya estaban aprobadas con anterioridad–, el consistorio ha activado de nuevo los procesos selectivos y ha dejado atrás la ‘tasa de reposición cero’ que impuso el Gobierno en 2012 como medida de lucha contra la crisis. Así lo anunció ayer el concejal de Economía y portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Conde, quien confirmó que la convocatoria de estas plazas se realizará a lo largo de este año 2017 una vez que la dotación económica para los nuevos puestos ya está recogida en presupuesto.

Las nuevas plazas Turno libre (37 plazas). 5 plazas de conserje de grupo escolar, 3 diplomados de Trabajo Social, un fagot, un técnico medio de biblioteca, 5 técnicos de la administración general, 3 ordenanzas subalternos, 1 técnico superior veterinario y 18 policías locales. Promoción interna (51 plazas). 20 administrativos, 9 conserjes de grupo escolar, 11 cabos de Bombero y en el caso específico de la Policía Local 3 inspectores, 4 subinspectores y 4 oficiales.

En concreto, el Ayuntamiento publicará a corto plazo la convocatoria de 88 nuevas plazas, que se distribuyen entre el turno libre (es decir, ciudadanos que quieran opositar, con 37 plazas) y la promoción interna, con 51 puestos.

En el primero de los casos, el proceso selectivo busca cubrir 5 plazas de conserje de grupo escolar, 3 diplomados de Trabajo Social, un fagot para la Banda Municipal de Música, un técnico medio de biblioteca, 5 técnicos de la administración general, 3 ordenanzas subalternos (estas tres plazas se reservarán para los candidatos con algún tipo de discapacidad), 1 técnico superior veterinario y 18 policías locales.

En el caso de la promoción interna, el Ayuntamiento ofrecerá la posibilidad de ascenso en el escalafón siempre que se superen las pruebas a 20 administrativos, 9 conserjes de grupo escolar, 11 cabos de Bombero y en el caso específico de la Policía Local 3 inspectores, 4 subinspectores y 4 oficiales.

El edil de Economía enmarcó esta decisión en los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer y anunció además que en el medio plazo se irán sumando nuevas convocatorias de empleo público.

Más de 1.400 nuevas casas

Por otra parte, en la reunión también se dio luz verde al proyecto básico para el desarrollo urbanístico en los terrenos de la antigua Fábrica de Amoniaco de Málaga (un terreno cercano a Teatinos y a la avenida José Ortega y Gasset), donde se construirán, tal y como adelantó SUR esta misma semana, 1.420 viviendas (45% protegida y 55% para el mercado libre), 30.000 metros cuadrados de zonas verdes y otros 30.000 para equipamiento y otros 12.000 metros cuadrados para uso comercial.

Por último, el portavoz del equipo de gobierno hizo referencia a la firma del convenio colectivo de los empleados municipales (tanto funcionarios como personal laboral), que suman unas 3.000 personas. En líneas generales, el nuevo convenio colectivo viene «a devolver una serie de mejoras para dar respuesta al esfuerzo que hicieron los trabajadores en plena crisis», destacó Conde.

En este convenio también se incluyen los bomberos, que tendrán una reducción en el horario de 78 a 75 horas «sin pérdida de sueldo». A pesar de que el edil recordó que «las mejoras en las condiciones laborales recientemente firmadas también les benefician a ellos», es un hecho que las últimas reivindicaciones laborales han abierto una brecha entre el equipo de gobierno y el propio cuerpo, que incluso ha llegado a convocar una huelga indefinida que comenzará en los próximos días. En este sentido, el edil de Economía recordó que el convenio firmado es el resultado de la negociación «con buena parte de los sindicatos» y que el problema actual, que se centra en el SAP, no será un impedimento para «seguir intentando un acuerdo». «Si la gran mayoría de los trabajadores acuerdan un convenio colectivo y a pesar de todo han quedado asuntos fuera de ese acuerdo, no quiere decir que no podamos empezar ya a negociarlos», concluyó el edil tras hacer referencia a que este convenio estará vigente en el tramo 2016-2017.