El Satse reclama al SAS que contrate 360 enfermeros en Málaga por la implantación de la jornada de 35 horas

Que trabajen como los albañiles, haciendo muy poquito entre cigarro y cigarro, entre café y copa, y descanso para almorzar. Que trabajen como los políticos de martes a jueves y el resto de días comiendo a costa del contribuyente e inaugurando cárceles con piscinas climatizadas y tv en cada habitación. Que trabajen como los parados, con 700 leuros por estar tumbaos viendo la tele que siguen cobrando tras rechazar ofertas de empleo. Que trabajen como los inmigrantes que tienen paguilla, guardería y comedor gratis sus hijos, y pagando 0% en medicinas. Que trabajen como los agricultores por 70 leuros y con un saco de lo que se cultive para casa. Que trabajen como los demás funcionarios 35 horas sin contar los cafés. Que trabajen como los maestros con iguales vacaciones y puentes. Que trabajen como los presidiarios con comida, fopa y alojamiento gratis y más dinero por rancho que los soldados los alumnos o los enfermos de hospitales.

Y que no trabajen de noche, que no trabajen los domingos ni festivos, que no aguanten los enfermos psiquiátricos, familiares impertinentes, políticos babosos que quieren cerrar hospitales y reducir personal. Que no trabajen en las ambulancias dándose cabezazos para recuperar a un mamón tajao que se ha reventao los hígados contra un camión. Ni en los ambulatorios aguantando todos los días a los mismos viejos que no cuidan su salud. Que no entren 1/4 de hora antes para dar relevo ni salgan 1/4 de hora más tarde.