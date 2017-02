Málaga se presenta en Londres como ciudad de negocios ante grandes empresas

«Hemos venido a Londres para trasladar el mensaje de una ciudad genial, hospitalaria, atractiva como pocas en el mundo para vivir, invertir y trabajar en ella». Con estas palabras del alcalde, ratificadas por el rector de la Universidad, se puede resumir ‘Málaga open for business’, título elegido para el primer foro internacional de SUR, que se celebró anoche en el restaurante Hispania Londres con asistencia de casi cien personas, la inmensa mayoría directivos de alta responsabilidad de empresas ubicadas en la City. El acto, considerado por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como «uno de los más importantes que ha realizado la ciudad en su historia en el ámbito de presentar su oferta como lugar para trabajar y vivir», tiene en la capital británica un doble sentido por el ‘brexit’, o lo que es lo mismo la próxima salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que moverá a muchas empresas británicas a buscar nuevo acomodo en países de la zona euro o abrir delegaciones que faciliten el mantenimiento de su estatus actual a nivel comercial. Málaga y SUR contaron como gran aliado en este acto con Mario García, CEO de Sequel Businness Solutions, en un evento que tuvo dos partes muy definidas: una primera en la que Málaga presentó sus ventajas y bondades para que se ubiquen en ella empresas de Gran Bretaña, en la que intervinieron el director de SUR, Manuel Castillo; el director de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el referido Mario García; el rector de la Universidad, José Ángel Narváez, y el propio alcalde, que en síntesis señalaron que Málaga se presenta con la mejor oferta para captar empresas por múltiples motivos, pero entre ellos se resaltó la potencialidad de la Universidad de Málaga como referente dentro de las carreras técnicas, el atractivo cultural y turístico de la capital de la Costa del Sol, y sin duda su gran transformación urbana, así como la ventaja de unas magníficas infraestructuras entre las que destacan la alta velocidad en tren y el gran número diario de vuelos que conectan al aeropuerto Pablo Ruiz Picasso con ciudades inglesas, especialmente con la capital londinense. La segunda parte fue un cóctel cena de pie en el que todos los invitados y ponentes tuvieron oportunidad de dialogar e intercambiar opiniones. «Todo ha sido muy enriquecedor», especificó el rector de la UMA, quien acompañó su intervención con dos vídeos, uno de los cuales tuvo como protagonistas a directivops de grandes empresas del PTA que explicaron sun relación y su trabajo con la institución docente malagueña. «En la nueva revolución llegada de la mano de las nuevas tecnologías, la Universidad de Málaga tiene mucho que decir, ofertar y aportar», resaltó José Ángel Narváez, quien no ocultó su satisfacción y sorpresa por el nivel del foro: «Pocas veces se podrá presumir de un auditorio como el que hemos tenido aquí», señaló Francisco de la Torre. En parecidos términos se expresaron Sergio Corral y Manuel Castillo. El director de SUR enfatizó lo que suponía este primer foro internacional del diario, «que nace con vocación de continuidad». «SUR tiene una gran ventaja respecto a otros medios, y es su dilatada presencia internacional en el ámbito del turismo y en ferias de agroalimentación y calidad de vida, pero también porque cuenta con el apoyo y la fuerza de sus ediciones en inglés, alemán y ruso, líderes en difusión en el ámbito de la prensa española en sus respectivos idiomas, y en el caso de SUR in English con casi 35 años de historia».

las frasesFrancisco de la Torre, alcalde de Málaga «Málaga es la mejor ciudad para invertiren nueva economía» El alcalde resalta las virtudes de la ciudady «su luz», así como su proyección internacional.

José Ángel Narváez, rector de la UMA «Las nuevas tecnologíasson uno de los grandes activos de la UMA» Los vídeos proyectados por la Universidad muestran su colaboración con los empresarios

Sergio Corral, director de la Fundación Unicaja «El despegue de Málaga coincide con la consolidación de Unicaja en 1992» El directivo defiende que el momento de Málaga es uno de los más interesantes de los últimos tiempos

Manuel Castillo, director de SUR «Actos como éste de Londres demuestran nuestro compromisocon la sociedad» El director del periódico señala que estos foros internacionales nacencon vocación de continuidad

Mario García, CEO de Sequel «Málaga está aprovechando su oportunidad, sin duda» El ejecutivo malagueño destaca la importancia y calidad del foro celebrado anoche en el Hispania

El máximo responsable de la Fundación Unicaja aprovechó su intervención para explicar el buen momento socioeconómico que atraviesa Málaga y el papel que juega Unicaja en el tejido económico de toda Andalucía. «Somos un banco líder que quiere ayudar a la tierra en la que tuvo su origen a superar cotas y logros, y creo humildemente que lo estamos consiguiendo». Sergio Corral añadió que el «despegar de Málaga coincidió con la consolidación de Unicaja, allá por 1992».

Arriba, Manuel Castillo, durante su alocución. Abajo, a la izquierda, El rector de la UMA, José Ángel Narváez. A la derecha, Sergio Corral, director de la Fundación Unicaja. / Ñito Salas

Francisco de la Torre presentó a Málaga como «el mayor y mejor destino para la inversión empresarial de la nueva sociedad digital», para destacar los aspectos históricos y turísticos de la ciudad, así como sus ventajas y virtudes, deteniéndose en la luz, algo que en Londres tiene un especial valor para quienes viven aquí por sus carencias al respecto. «Hay un lugar que el Mediterráneo halaga, donde la tierra pierde su valor elemental. Donde el agua marina desciende al menester de esclava y convierte la líquida amplitud en un espejo reverberante, que refleja lo único que allí es real: la Luz», dijo parafraseando a Ortega y Gasset.

¿Por qué Málaga? Francisco de la Torre fue claro al explicar por qué elegir Málaga para vivir e invertir: «Accenture, Dekra, Ericcson, Fujitsu Ten, Google, Huawei, Eysight Technonologies, Oracle y otras compañía internacionales ya saben la respuesta y están aprovechando las ventajas que tiene Málaga para hacer negocios. Los bajos costes empresariales en términos de alquileres, costes laborales, crecimiento económico, creación de nuevas empresas que lideramos anualmente, crecimiento de la importación y exportación, situación geoestratégica privilegiada, un ecosistema completo para la innovación y el desarrollo de las empresas, junto con la extraordinaria calidad de vida de la ciudad y la alta cualificación de los trabajadores hacen de Málaga uno de los mejores destinos para la localización empresarial. Desde el gobierno municipal, a través del Área de Economía Productiva, que cuenta con una oficina del inversor, ofrecemos respuesta a las principales inquietudes empresariales a la hora de decidir localizarse o invertir: estabilidad política, seguridad jurídica, agilidad en la tramitación, una plataforma virtual dónde se concentra toda la información para inversores (www.forinvestormalaga.com), y un servicio de ‘softlanding’ que hace más fácil la implantación de la empresa». «Por algo (concluyó), el ‘Financial Times’ eligió Málaga como octava mejor ciudad de Europa por su estrategia para atraer inversiones en el llamado concurso de competitividad Ciudades y Regiones Europeas del Futuro 2016/2017’. Por todo lo que les hemos dicho, por todo lo que han visto, por eso hay que elegir Málaga», sentenció el regidor.

Empresas

Tras presentrar las características de la ciudad, el alcalde se detuvo en el tema empresarial: «Quiero subrayar ante ustedes el carácter innovador, emprendedor y tecnológicamente avanzado de nuestra ciudad y la apuesta por el talento que la ciudad viene haciendo desde hace años. Eso se traduce en once aplicaciones para móviles desarrolladas en Málaga para el transporte público, aparcamientos, estaciones de bicicletas públicas, información sobre playas, oferta cultural, turística, etcétera, y en cinco importantísimos proyectos de Smart cities en la ciudad», de cuyo proyecto se emitió un vídeo.

El alcalde pusoel énfasis en el potencial tecnológico de la ciudad

Tras resaltar las facilidades de conexión aérea con Gran Bretaña, De la Torre tuvo palabras de elogio para la Universidad de Málaga, «una universidad moderna y puesta al día, especializada en TIC»; para el Parque Tecnológico de Andalucía y para empresarios como Mario García, CEO de Sequel, de quien elogió y agradeció que haya elegido el Centro de Málaga para ubicar una subsede de la que está considerada como «una de las empresas de software más importantes de Europa», donde sus 75 empleados, técnicos de alta cualificación, realizan el desarrollo de los mismos.

De la Torre finalizó incidiendo en las excelentes relaciones que hay entre Málaga, la Costa del Sol y Gran Bretaña e invitó a todos los asistentes a que conozcan la Málaga de hoy y les animó a invertir en nuestra ciudad. Como acto de cierre, el alcalde agradeció a SUR su implicación en este proyecto, así como a su concejala María del Martín Rojo, responsable de Nueva Economía, a Unicaja y a la Universidad, a la vez que entregó una placa de recuerdo y gratritud