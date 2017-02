El homenaje a Dámaso Ruano será el día 25

Llegaba tarde pero no a destiempo, como reseñaba Francisco Griñán en este periódico del acto para nombrar hijo adoptivo de la Ciudad al artista Dámaso Ruano. El querido pintor, integrante del Colectivo Palmo –en el que participaban otros artistas como Manuel Barbadillo, Enrique Brinkmann, Pepa Caballero, José Díaz Oliva, José Faría, Jorge Lindell o Stefan von Reiswit–, no pudo ir al sentido homenaje que le daba la ciudad en una sesión extraordinaria en el salón de plenos el 15 de mayo de 2014. Una larga enfermedad, alzhéimer, que le había ido minando lo hizo imposible y fue su familia, y su viuda, Pilar Cervera, los que fueron los protagonistas de un acto emotivo y caluroso con el que Málaga premiaba a Ruano por haber sido un hijo insigne, aunque naciera en Tetuán en 1938. No pasaban dos meses y el artista decía definitivamente adiós el 1 de julio de 2014.

Desde entonces, sus cenizas ‘reposan’ en su estudio a la espera de ser depositadas en el cementerio de San Rafael, donde dejó su impronta en la iglesia, las vidrieras, el diseño de los estanques de la entrada así como de los panteones y el crematorio. La semana pasada, su viuda Pilar Cervera preguntaba cuándo se realizaría el anunciado homenaje en el camposanto a la edil socialista Estefanía Martín Palop, que a su vez le hacía llegar la pregunta al concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. La buena nueva es que ya hay fecha:el próximo sábado 25 de febrero, a las once de la mañana.

Sus restos se depositarán en una urna biodegradable bajo un ciprés, cuyas cenizas acabarán siendo parte de la tierra, como explicó Jiménez. El ejemplar en concreto, en el Jardín del Recuerdo del cementerio de San Gabriel, fue elegido por su viuda. Al lado se instalará una placa con un texto que le dedicara su amigo el arquitecto Salvador Moreno Peralta y que fue publicado en este periódico. En la misma habrá un chip informático, al que se podrá conectar con un ‘smartphone’, desde el que se visionará la vida del creador en un «viaje» por de las obras que ha ido firmando en la provincia como el Parque del Oeste, el diseño de la puerta del edificio Rialto, una escultura del Palacio de Congresos o un mural en el Ayuntamiento de Torremolinos con Moreno Peralta, o ya ‘extramuros’ la pintura abstracta del aliviadero de la presa de la Cuevas de Almanzora, en Almería.

IU-MLG para la Gente: Denuncia tuit por incitación a la violencia

Las redes sociales sacan a veces los peores instintos de personas que se esconden en el anonimato de los llamados ‘trolls’ para despotricar y decir barbaridades sin ningún tipo de freno. Los hay que nunca dieron la cara y se esconden cobardes para decir lo que odiosamente se les antoja. Así, el perfil de Twitter del Ayuntamiento colgaba el pasado lunes la foto del minuto de silencio de la corporación por una mujer víctima de género de Mora (Toledo), cuya pareja la asesinó brutalmente delante de su hija y de su madre a puñaladas mientras ella estaba postrada en una silla de ruedas. Tras este tuit municipal, el perfil @JoseAlb21303810 escribía:«Algo haría la puta para acabar así». La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, lo denunciaba a la Policía Nacional vía Twitter y ayer lo hacía oficialmente junto a su portavoz Eduardo Zorrilla por delito de incitación al odio y la violencia tipificado en el artículo 510 del Código Penal.