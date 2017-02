Los presupuestos se cuecen a fuego lento en Intervención

Ni Ciudadanos sabía ayer en qué momento del trámite están las cuentas del Ayuntamiento para 2017. El equipo naranja terminó las negociaciones el pasado el 20 de diciembre y desde entonces desconoce, según explican, su devenir. El resto de los grupos habla de secretismo y de poca participación, pero como explica el portavoz popular y concejal de Economía, Carlos Conde, ya les pidió en diciembre que hicieran propuestas, y sólo se las remitió el PSOE, por lo que les ha vuelto a mandar una misiva a Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente para que participen.

Las que están claro, meridiano, que saldrán adelante son las llamadas ‘medidas naranja’. El socio de investidura es esencial para aprobar las cuentas del año en una sesión plenaria.

En cuanto a las iniciativas del PSOE para el 2017, Conde se queja de que hay buenas propuestas, pero que los socialistas le ponen líneas rojas. «Así no se puede negociar», se quejaba. La portavoz socialista Mari Carmen Moreno explica que debe sacar oferta pública de empleo, ya que la tasa de reposición ha ascendido a un 50%, y puntualiza que el año pasado ya les prometió que lo haría.

Mª Carmen Moreno. / P. R. Q.

Las cuentas están ahora ‘cociéndose’ en Intervención General, y cuando el equipo de gobierno del PP tenga el plácet quedaría por convocar las juntas generales de las empresas y organismos para aprobar sus números y un pleno extraordinario de Presupuestos, que podría fijarse a finales de este mes o en la primera quincena de marzo. Se prevé que sean más espléndidos que los de 2016 –que ascendieron a 732 millones, con un incremento del 4,20%– sobre todo porque la aportación del Estado crece 3,6 millones de euros (en total 239) y no disminuye el techo de gasto. Le toca ponerse las pilas al PPporque el año pasado se aprobaron, tardíos, el 18 de marzo –pero entraron en vigor a mediados de abril– una marca que no debiera volverse a repetir.

El grupo socialista. Piden concursos para cubrir los puestos

Wenceslao Alonso, Wenchy para los amigos, lleva dos días alzándose por méritos judiciales a su favor (siete sentencias ganadas al Ayuntamiento, una en firme en el TSJA)como ‘el justiciero municipal’, y no hay corrillo en el que no se hable de la hazaña en los tribunales de este funcionario administrativo reubicado en el servicio de Limpieza (Medio Ambiente) , que adelantó el lunes esta sección. Alonso y los fallos a su favor han puesto sobre la mesa que los puestos en el Ayuntamiento, jefaturas incluidas, no se suelen cubrir constitucionalmente por concurso (artículo 23.2) y por los procedimientos de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.

La portavoz socialista, Mari Carmen Moreno, no ha necesitado desempolvar una moción histórica aprobada a su favor sino simplemente retrotraerse al mes de octubre cuando se acordó en Economía (con los votos del PPen contra)manifestar el rechazo a la utilización abusiva y generalizada de la figura de designación directa y provisional mediante comisión de servicios en el Ayuntamiento, que se provean las plazas por concurso de méritos, y que las convocatorias para cubrir las jefaturas se publiquen el BOP. Por unanimidad, sí salió adelante que el equipo de gobierno del PP informe a la corporación sobre los acuerdos que se adopten con los sindicatos para sacar adelante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que viene siendo el esquema general de puestos de trabajo municipales y sus funciones. Ahora el PSOE pide el más difícil todavía:que lo cumplan.

Espinosa. El edil errante se ha buscado ‘un sitio’

El edil errante, el no adscrito Juanjo Espinosa, ha decidido por aquello de no alterarse más de la cuenta, que va a tirar de guasa andaluza para afrontar que todavía, cuatro meses después, Alcaldía, entre idas y venidas, aún no ha puesto un espacio a su disposición para montar su oficina. De ahí que siga nómada por los pasillos. Estos días, con ordenador portátil bajo el hombro, y en medio de una visita a IU-Málaga para la Gente, afirmaba jocoso que ya tiene sitio. «Mira ya lo he pensado. Voy a sentarme en el escaño del pleno, que ese sí que es mío, me voy a poner una estantería detrás, una cafetera, mi perchero en la entrada, y me acoplo en el salón de plenos», explicaba con retranca abundando en que sólo tiene que pedir la llave amablemente a Protocolo todos los días.

Desechada por el alcalde Francisco de la Torre la ubicación pensada dentro de una oficina de su antiguo grupo Málaga Ahora, puesto que no tendría una ventana a la calle y carecería de privacidad porque las paredes son de ‘pladur’, Alcaldía parece que podría acomodarle en la primera planta, cerca del Registro General de Facturas y enfrente del grupo popular . Va camino del medio año. Con dos meses más, bate todos los récords sin despacho.