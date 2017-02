Mandy, el perro que acogieron con la mandíbula partida que sigue esperando un hogar

Es un perro noble, juguetón, cariñoso y sociable pero cuando aterrizó en la Protectora de Animales y Plantas de Málaga el pasado verano era tímido en exceso. Mandy llegó con la mandíbula partida, asustado. Le suministraron entonces antiinflamatorios y morfina para combatir el dolor y lo sometieron a una reconstrucción que le obligó a estar inmovilizado y apartado del resto de animales durante al menos un mes. "Lo encontraron con la mandíbula rota en Casabermeja. No sabemos si recibió una patada o si lo atropellaron pero el caso es que, pasara lo que pasara, alguien lo abandonó sin ayudarle. Es un caso de maltrato y abandono animal", se queja a SUR.es Carmen Manzano, presidenta de la Protectora.

Cuenta Manzano que tuvieron que alimentar a Mandy con pajita y que le proporcionaron sustento especial que pudiera masticar dadas sus circunstancias. El can usó un collar isabelino durante su recuperación y estuvo apartado, separado del resto. Unos siete meses después de su llegada, el perro aún busca un hogar. Una segunda oportunidad. "Este perro no ha tenido suerte como ocurre con muchos otros perros que tenemos", recalca la presidenta. Mandy ya esta recuperado, come bien y ya puede convivir con otros cachorros, según apuntan.

"Tiene un carácter dulce y cariñoso, busca el contacto con las personas, necesita sentirse arropado, querido. Se gana el cariño de todo aquel que se cruce con él, le encanta dar besitos.Con los perros es muy sociable, nunca ha tenido un gesto feo, cuando se introdujo en el chenil que está ahora, todos fueron a olerlo y él se dejo paciente, y cuando se incluye algún perro nuevo se acerca de forma amistosa haciéndolo entrar de manera fácil en la manda", explican sobre el can en el Facebook del refugio donde buscan alguien que lo adopte.

Refugio masificado

El refugio de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga ha comenzado, por cierto, el año masificado. Según el balance de 2016, el refugio registró 1.891 entradas; la mayoría de ellas, de perros. En cuanto a los animales adoptados, fueron un total de 1.405, de los que 1.128 eran perros y 277, gatos. En la actualidad hay unos 900 animales en el refugio y unos 140 en casas de acogida. Par ver los perros en adopción o las fórmulas de colaboración pinche aquí.