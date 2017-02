Málaga Ahora coquetea con los 'pablistas'

Cara a la celebración, este fin de semana, de la asamblea de Podemos en el Palacio Vistalegre de Madrid, la candidatura de Pablo Iglesias celebró el pasado domingo un acto en Málaga, en La Térmica, para presentar su proyecto político, al que acudieron el integrante de la dirección nacional Rafael Mayoral y el diputado Diego Cañamero, entre otros dirigentes, como la líder en Estepona, Isabel Reyes. Pero lo que especialmente llamó la atención fue la presencia de la portavoz de Málaga Ahora en el Ayuntamiento de la capital, Ysabel Torralbo, que presentó la mesa de intervinientes, y de sus compañeras de grupo municipal: Rosa Galindo e Isabel Jiménez. Y es que las tres se han ido distanciando en los últimos meses de la formación morada y la propia Galindo reniega de Podemos cuando en los debates en el Consistorio o en la Diputación Provincial –donde es portavoz– otros partidos le acusan de ser integrante del partido de Iglesias. A ello se une que la cúpula local de Podemos, encabezada por Alberto Montero, se desvinculó y rompió relaciones con Málaga Ahora –candidatura que aglutinó a diversos partidos, fundamental y principalmente Podemos y movimientos sociales en las elecciones municipales de 2015–.

La presencia del tridente de concejalas ha despertado cierto recelo entre las filas de Podemos en Málaga al entender que este coqueteo político puede ser una maniobra estratégica de este grupo para acercarse a la facción del partido que tiene el mayor número de probabilidades de seguir al frente del partido, los ‘pablistas’, tras la asamblea del próximo fin de semana. La dirección malagueña esta copada por afines a las otras dos ‘familias’ de la formación morada: los ‘errejonistas’, entre los que se encuadra Montero, y los ‘anticapitalistas’, a quienes pertenecen dos de los integrantes más relevantes del Consejo Ciudadano Municipal: el activista Nico Sguiglia y el concejal de la capital Juan José Espinosa.

Cabe recordar que Espinosa abandonó el grupo Málaga Ahora el pasado septiembre tras denunciar la falta de democracia interna y después de que se conociera que las tres ediles habían mandado un duro comunicado interno en el que acusaban al concejal de querer financiar a Podemos con el dinero del grupo municipal y de que se habían extraído «miles de euros» de las cuentas del grupo sin justificar. Desde entonces, los puentes entre el trío Torralbo, Galindo y Jiménez y Espinosa han saltado por los aires y mantienen una pugna soterrada. De ahí el relevante valor político de gestos como el del pasado domingo.

Torralbo, que no aclaró si sigue o no vinculada a Podemos y se limitó a decir que trabajó por este partido en las dos últimas elecciones generales, explicó este martes que acudieron al acto invitadas por los responsables nacionales de Podemos y que aprovechó la visita de Mayoral –un político cercano a Iglesias– para explicarle lo sucedido en el seno de Málaga Ahora y para decirle que «el problema no es con Podemos sino con una sola persona» y que el grupo municipal está dispuesto a seguir colaborando con la formación morada. Unas declaraciones que cabe interpretar, como apuntaron algunas fuentes, como una mano tendida si tras la asamblea de Vistalegre los ‘pablistas’ quieren «meter mano» en algunas organizaciones territoriales.

«La presencia de las concejalas de Málaga Ahora en el acto de la lista de Pablo hay que interpretarla como un movimiento cara a las futuras consecuencias que se puedan derivar de Vistalegre. Málaga Ahora es consciente de que en las elecciones municipales de 2019 tienen pocas opciones si no van respaldadas por un partido como Podemos y ya han empezado a moverse», argumentaron fuentes de la formación morada.

Desde la dirección local, Alberto Montero declinó pronunciarse sobre este asunto, aunque fuentes consultadas recordaron que la dirección local (el Consejo Ciudadano Municipal) aprobó una resolución el pasado noviembre en la que Podemos acordó abrir una nueva etapa municipal –donde su cabeza visible es Espinosa– y se desvinculó de Málaga Ahora, una decisión del máximo órgano del partido que todas las corrientes de Podemos deberían tener en cuenta» a la hora de establecer «acuerdos y alianzas», según las fuentes.

Aquella resolución recogía: «El Consejo Ciudadano Municipal manifiesta la desvinculación y total independencia de Podemos con respecto al partido y al grupo municipal Málaga Ahora, motivada por la decisión de excluir a los miembros de organizaciones políticas de la toma de decisiones y suspender con ello los acuerdos democráticos de los que se había dotado el proceso de confluencia municipalista».

Acto hoy de Urbán

Por otro lado, la corriente de los Anticapitalistas de Podemos celebrará hoy, miércoles, un acto en el Instituto de Estudios Portuarios de la capital con la participación de su líder nacional, el eurodiputado Miguel Urbán;la coordinadora de la formación morada en Andalucía, Teresa Rodríguez; el responsable de Medio Rural y Marítimo de la dirección andaluza del partido, el arriateño Alejandro Serrato; y los candidatos al Consejo Ciudadano Estatal –el máximo órgano de dirección– Lorena Garrón, Nico Sguiglia y Graci López (estos dos últimos van en la lista de los Anticapitalistas en representación de la provincia).