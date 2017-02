Serunion decide retirar el panga también de los menús de los hospitales del SAS

La compañía Serunion, líder en el sector de la restauración colectiva, hizo público ayer un comunicado en el que afirmó que no sirve el pescado panga en ninguno de los 2.900 centros de restauración que actualmente gestiona en España, entre los que están los hospitales del SAS en Málaga. En el comunicado se afirma que decidió proceder a la retirada del panga de todos sus menús hace meses y que ha finalizado ya por completo dicho proceso en todas las divisiones en las que opera. «Con esta decisión, Serunion se ha sumado a la tendencia iniciada en otros países, anticipándose a las posibles medidas que en el futuro puedan tomarse al respecto por parte de los organismos competentes», se recalca en la nota. Y añade que siempre ha mantenido un firme compromiso con la calidad y la seguridad en todos sus productos y servicios.

Por su parte, fuentes oficiales del los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario, a preguntas de este periódico sobre la decisión adoptada por la compañía, dijeron que la empresa Serunion va a hacer una propuesta a los hospitales esta misma semana que será valorada por los técnicos de la unidad de gestión clínica de endocrinología, el servicio de restauración y la dirección hospitalaria, quienes tomarán una decisión al respecto.

Las fuentes oficiales precisaron que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Consumo (Ministerio de Sanidad y Consumo) ya ha manifestado que no hay riesgo para la salud por el consumo del panga y que no hay una alerta alimentaria. No obstante, dejaron claro que se extremarán las medidas para garantizar que todo aquello que se venda en los mercados llegue en las condiciones adecuadas y que los hospitales evaluarán que se cumple con la normativa vigente. «Desde Salud se seguirá velando por la seguridad alimentaria de todos los productos y por la protección del consumidor», recalcaron.