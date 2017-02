Hay enseñanzas de la niñez que se reviven a lo largo de la vida, en esos juegos inocentes de los infantes donde empieza a vérsele al personal aquello de las habilidades sociales o ciertos tics autoritarios, sobre todo los que experimentan una mala tolerancia a la frustración. Ese intercambio de cromos en edades más tempranas o las cartas en la universidad dan buena prueba de aquellos con capacidad negociadora, para amagar, hacer envites y bandearse por los difíciles caminos de la vida y el ‘laboreo’.

Los grupos municipales estaban por reducir el pleno y comisiones varias para intentar volcarse en la calle los dos años y medio escasos que quedan para las próximas municipales. Tanto papeleo y vida burocrática merma las fuerzas de los partidos con menos efectivos, y Ciudadanos, cuyo líder, Juan Cassá, se ha dado cuenta que lo que tiene que hacer es aumentar su cota de popularidad, por lo que promovieron una reducción del trabajo plenario. Ya que puestos a aplicar la ‘doctrina Cortés’ (del exportavoz popular), a la que hace ilusión irónicamente el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, lo cierto es que el pleno no tiene todas las potestades ejecutivas, más bien se circunscribe a los Presupuestos, ordenanzas fiscales y de todo tipo así como modificaciones del PGOU. Se entiende, no obstante, que la voluntad, la ‘soberanía popular’ de Málaga reside en esta cámara y su representación, por lo que en democracia, y más en minoría como está el PPen este mandato municipal, conviene dar cumplimiento, en la medida de lo posible a los acuerdos aprobados.

Pero también es cierto que con cuatro mociones por grupo en cada pleno, más una urgente (sin límite para el equipo de gobierno), y una comparecencia, se juntaban en casa sesión 25 iniciativas, de las que de aprobarse de 15 ó 20 se sumaban a otras tantas de las comisiones de Economía, Medio Ambiente, Derechos Sociales y Urbanismo.

Estaban casi todos los grupos municipales por la labor de aligerar el papeleo, negociando con sus cartas, pero se cruzó en medio Málaga Ahora, que amenazó con posicionarse en contra si el alcalde Francisco de la Torre continuaba con la decisión de ‘requisarles’ una oficina para su ex edil, el no adscrito Juanjo Espinosa.

Parecía todo ya decidido hasta que el regidor giró una visita al grupo y visionó que el despacho del edil rupturista no tendría ventana al exterior, que no habría intimidad porque las paredes son de pladur... y que iba a tener a la señora Torralbo enfrente lo que quedara de legislatura, así que no le quedó otra que cambiar de postura para vadear posibles enconamientos personales.

Ahora, a Espinosa le buscan otro acomodo y Torralbo, junto al resto de portavoces, ha dicho que sí a la nueva organización del pleno:dos mociones ordinarias y una urgente (el PPtendrá dos), y seis comparecencias repartidas durante el año, lo que posibilitará constreñir la sesión a un día y que, si son puntuales (algo poco creíble), acaben sobre las tres de la tarde. Los plenos exprés empezarán este mes, el jueves 23. Un intercambio ‘oficial’ de cromos o estampitas entre el PPy Málaga Ahora lo ha hecho posible. Vivencias de la niñez que nunca se olvidan. Ahora sólo queda por ver que de verdad se vayan a ‘comer’ la calle. Pero esa es otra jugada.

IU-Málaga para la gente. Ramos denuncia un tuit machista

Guardaba la corporación un minuto de silencio por una nueva víctima de violencia de género, una mujer de Mora (Toledo), que moría apuñalada por su pareja ante la hija de ambos y la progenitora de la fallecida. El Ayuntamiento colgaba en su perfil de Twitter la imagen, tras la que un ‘troll’ (sin identidad)contestaba diciendo que algo habría hecho y la insultaba con dureza. La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, lo denunció vía Twitter a la Policía Nacional y hoy estudiará hacerlo de manera oficial.

PP. Conde se suma al furor de la media maratón

Bajaba por el ascensor de la segunda planta a la primera. «Es que no me siento las piernas», decía guasón el concejal de Economía, Carlos Conde. El origen de este malestar había que buscarla anteayer, domingo, cuando corrió su primera media maratón oficial, la de Torremolinos. 22 kilómetros en dos horas era la marca del portavoz popular, un buena crono para ser la primera de su vida. «Acabas destrozado pero feliz», decía satisfecho. Su meta está ahora puesta en la Media Maratón de Málaga el próximo 26 de marzo, y ahí tendrá más miradas puestas en él.