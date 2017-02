Fumigan de urgencia en el Cerrado de Calderón y en Ciudad Jardín por brotes de procesionaria del pino

La llegada prematura de la primavera o una subida importante de los termómetros tras la pasada ola de frío, podría no haber sido plato de buen gusto para los vecinos de Ciudad Jardín y Cerrado de Calderón, si el área de Parques y Jardines no hubiese ordenado una fumigación de urgencia en una quincena de calles de ambas zonas de la ciudad, a la que se ha sumado también Arquitecto Francisco de Mora, en El Palo.

Desde hace un lustro, la procesionaria del pino, una plaga mediterránea que acecha a los pinos carrascos, piñoneros entre otras especies, y que suele dar fuerte en estas latitudes, sobre todo con la subida de las temperaturas medias (cambio climático), ha conseguido llegar y hacerse fuerte en varias zonas de Málaga, teniendo en cuenta que la masa de pinar es cada vez más frecuente por su capacidad para generar sombra, servir de arboleda para esparcimiento y tener pocos o ningún requerimiento. Bueno, la oruga de la procesionaria es un difícil requerimiento y un hándicap importante, ya que se trata de un insecto muy ‘sagaz’ en cuanto a su forma de reproducción y las reacciones alérgicas que provoca a todo su alrededor a personas y otros animales. La peor parte se la suelen llevar las mascotas que optan por comerse al insidioso animalito, que por sus centenares de pelos le pueden provocar una fuerte urticaria y acabar con su muerte.

Pese a que el Ayuntamiento lleva cuatro años tratando a las masas de pinar del municipio con un insecticida preventivo en el mes de noviembre, y aplicando el curativo sobre esta época o marzo cuando el primero no ha tenido suficiente efecto, lo cierto es que para luchar contra plagas de este tipo y erradicarlas casi por completo hace falta armarse de paciencia.

Una decena de calles y lugares del distrito de Ciudad Jardín (Donato Jiménez, Jerez Perchet, Jorge Guillén, Jardín Virginia, Cortijillo de Bazán y alrededores, Donato Jiménez, Alegría de la Huerta, Barriada de las Flores, Iglesia San Juan de Dios, Quina, colegio Rafael Alberti), dos calles de Cerrado de Calderón (Olmos y Centaurea)y una de El Palo (Arquitecto Francisco Mora) han sido fumigadas de urgencia en las dos últimas semanas ante la aparición de las temidas bolsas blancas que aparecen en los pinos, de donde salen decenas de orugas.

Los pelos de la oruga provocan una reacción alérgica con ronchas rojizas y fuerte picor

Los tratamientos que se realizan de noche, como explicaba el director de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, son convenientemente señalizados para que durante los dos días que se mantiene impregnado el producto insecticida a los árboles, los viandantes se acerquen lo menos posible.

La plaga de la procesionaria, llamada así porque las orugas se desplazan en fila india, es la más importante del pino mediterráneo, que defolia sus acículas (hojas) y que puede acabar devorando toda la masa arbórea. Éste es sólo el daño biológico, que es mucho peor, sin duda si los pelos de la dichosa oruga llegan al ser humano, y entran en contacto con la piel, ya que provocan una fuerte reacción alérgica.

Como dato, cada mariposa hembra puede depositar 200 huevos en la copa de un árbol, y cada una de las orugas que nazca lo hará con mil pelos, por lo que, cuando eclosionan, puede generar hasta nubes de pelillos urticantes. Éstos pueden rozar la piel, introducirse en la nariz, oreja u ojos, y si en algún momento llegarán a las vías respiratorias bajas se trataría de una urgencia médica. En todos los casos, y bajo la supervisión de especialistas, estos síntomas se suelen tratar con corticoides y antihistáminicos.

Una vez que las orugas han salido al exterior, conviene no acercarse a ellas para no rozar sus pelillos urticantes y es importante no pisarlas. La reacción alérgica a la procesionaria se manifiesta de la siguiente manera: la piel se inflama y se forman unas ronchas rojizas que provocan un fuerte picor y que, incluso con el citado tratamiento, podrían perdurar hasta una semana. Sin duda, a priori el consejo más inteligente es que cuanto más lejos estén, mejor.