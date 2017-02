De la Calle lanza un mensaje de tranquilidad y dice que se mantendrán todos los conciertos

Informaciones «erróneas» cuando no directamente «falsas». Así se pronunció ayer la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, respecto a las noticias sobre la posible supresión de algunos conciertos con los centros privados. Y lo quiso dejar muy claro para tranquilidad de los padres que llevan a sus hijos a estos centros: «Todos y cada uno de los conciertos que existen se van a mantener, y los estudiantes que están en estos centros van a seguir su trayectoria dentro de ese mismo colegio».

Acusó al PP de estar detrás de esta 'desinformación', y dijo que cada cuatro años, cuando llega el momento de renovar los conciertos educativos, surgen las mismas dudas e informaciones, que no tienen otra finalidad más que presionar a la administración para que se mantenga el estatu quo. Pero, reiteró, se mantendrá los mismos conciertos que había «el año pasado o el anterior, y seguramente los mismos que habrá el próximo». Por eso dijo no entender movilizaciones como la del próximo sábado 18, en apoyo a la escuela concertada. «Es como ponerse la venda antes de la herida», señaló, porque «estamos en un momento procesal en el que no sabemos si se verán afectadas una o dos unidades, no lo podemos decir porque estamos empezando a planificar el curso; ni siquiera ha comenzado la escolarización de alumnos -será en marzo- y se están adelantando una serie de acontecimientos que no sabemos si se producirán».

Pero también hay un hecho incuestionable, y es la reducción del número de alumnos, unos 11.000 en este pasado curso. «Esto afectará a los que entran, con 3 años, al sistema educativo, pero tanto a los colegios públicos como privados». Pero los niños y niñas que ya están escolarizados seguirán sus itinerarios en los mismos colegios, nadie debe preocuparse porque no se va a producir ningún cambio de centro». Respecto a las nuevas incorporaciones, y por el descenso de natalidad, «sí puede haber algunas modificaciones, pero pocas, y estamos en diálogo con las organizaciones patronales, porque son cuestiones que se solucionan con diálogo y consenso», dijo.

Aumentar la oferta

De la Calle también dejó claro que no habrá nuevos conciertos con centros privados. En este sentido, el líder del PP-A, Juanma Moreno, cree que en Andalucía hace falta «menos ideología y más eficacia en la gestión», por lo que reclama a la presidenta, Susana Díaz, que aumente la oferta de plazas en educación concertada. Moreno, que se reunió ayer con asociaciones de la enseñanza concertada, ha reclamado un debate sobre cómo mejorar el modelo educativo. Ha abogado por que se respete el «legítimo y constitucional derecho a elegir el modelo de educación» para los hijos y consideró poco sensato que se disminuyan plazas en la concertada cuando la demanda crece año tras año.