Los bomberos de Málaga convocarán una huelga indefinida

Ya me an censur ado porque?e dicho algo malo o me e metido o faltado el redpeto a alguien?

jajaja sr millan nos toma por tontos o por imbéciles, si los bomberos caen enfermos es pq no comen ellos pq dinero para comer tienen no como otras personas q no tienen ni para eso así q no tome por imbécil a la ciudadanía pq no lo es y no son nadie para echar y jugar con el sueldo d una persona q no son dioses y otra q poco le agradecéis al ayuntamiento las cosas cuando convocan oposiciones y entran siempre los vuestross