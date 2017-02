Una toma provisional de luz que va para largo

En la calle Alcalde José María Corona, en el distrito de la Carretera de Cádiz, los vecinos del número 4 llevan desde antes de Navidad con una toma provisional de luz en su edificio y temen que se quede así durante mucho más tiempo. Y es que según indican, después de varios episodios de corte del suministro en víspera de la Navidad –algunos de los cuales se prolongó por espacio de día y medio, lo que ocasionó un gran perjuicio para todos ellos al no poder utilizar el ascensor ni disponer de luz para sus electrodomésticos–, la compañía eléctrica buscó una solución provisional, tendiendo un cable desde un poste cercano hasta la toma de entrada situada junto al portal del edificio. Pero se quejan porque dicen que la solución provisional se está prolongando en el tiempo y no ven normal esa situación y reclaman una conexión eléctrica «en condiciones» como disponen otros edificios de esa misma calle. Y es que además de resultar poco estética, pues los cables parten de un poste de madera, que algunos ya han bautizado como ‘la cucaña’, y cuelgan hasta la fachada del edificio, dejando al descubierto la manguera roja por donde se meten en el registro de la luz, les resulta una instalación poco segura debido a su provisionalidad, por lo que piden que Endesa resuelva la acometida definitiva de una vez.

Por cierto, como curiosidad, señalar que José María Corona fue un alcalde de Málaga que en 1852 dictó un bando para que «en los baños de mar se observase el buen orden y decoro oportunos», según se recoge en la reseña histórica del callejero municipal. Por ello prohibió bañarse juntos a hombres y mujeres, bajo pena de uno a cuatro días de arresto, y estableció que «de día no podría bañarse nadie cerca de la Cortina del Muelle». También dictaminó este alcalde que se le impondría pena «a los que bañándose a distancia de los muelles y playas, faltasen a la debida decencia no vistiendo calzoncillos u otro traje que los cubra de modo que la moral pública no se ofenda». De acudir a los bares en pijamas y/o batas no mencionaba nada por aquel entonces este regidor.

Adornos florales: pascueros y demás

Carmen López escribe para plantear que «alguna vez habrá que hacer ahorros y no solo recortes», en referencia a los adornos florales que se han realizado en las calles esta pasada Navidad, que considera constituyen «un despilfarro». «Esas ingentes masas de pascueros, ¿no tienen otra alternativa?», se pregunta. «Una muestra: en los alrededores del edificio del Ayuntamiento había unas preciosas plantas rojas en plena floración que fueron arrancadas y se plantaron cientos de impersonales y extraños pascueros, que ya han sido sustituidos nuevamente por otras, creo que de la misma clase que estaban plantadas antes de Navidad». «Y eso pasa en otras zonas», dice. «No critico que la ciudad se embellezca con plantas, planteo que no solo adornan los pascueros, que se respeten las que hay en los jardines previamente y que se busque creatividad». «Y que nos digan cuanto nos gastamos en pascueros».