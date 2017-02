Podemos escenifica sus diferencias en Málaga

La asamblea estatal de Podemos de este próximo fin de semana en Vistalegre está abriendo en canal a esta joven formación política. Una situación que quedó ayer tarde en evidencia en el acto convocado en Málaga en apoyo a la candidatura de Pablo Iglesias, y que contó con la presencia del secretario estatal de Sociedad Civil y diputado por Madrid, Rafael Mayoral. Pero al acto no asistieron figuras destacadas del partido morado en la provincia, como el diputado Alberto Montero, alineado con las tesis de Errejón, o el concejal Juan José Espinosa, en la tercera vía de los anticapitalistas, como el responsable de organización de Podemos en la capital, Nico Sguiglia. Sí asistieron Ysabel Torralbo, portavoz, y las concejalas de Málaga Ahora Rosa Galindo e Isabel Jiménez. Y la tensión que se vive en tertulias y medios de comunicación se hizo presente en la sala de La Térmica: un grupo de una docena de personas se levantó y comenzó a increpar a Ysabel Torralbo cuando intentaba presentar a los componente de la mesa, que no salían de su sorpresa al escuchar los gritos de ‘traidora’ que se dirigían a la portavoz municipal. «Nos has mentido» o «has quitado la voz a las bases» fueron otros de los comentarios que realizó este grupo de militantes de la zona de El Palo mientras abandonaban la sala.

En la mesa acompañaban a Mayoral y Cañamero la diputada por Huelva Isabel Franco, la parlamentaria andaluza Libertad Benítez, la diputada por Cádiz Noelia Vera y la secretaria general en Estepona, Isabel Reyes, que se ha convertido en la cabeza visible de los seguidores de Iglesias en la provincia. Pero antes, Rafael Mayoral tuvo que responder de nuevo a preguntas incómodas. Luis Alegre, miembro del equipo fundador de Podemos y ex secretario general de Podemos, tachaba de «grupo de conspiradores» al equipo de Pablo Iglesias, en el que incluía al secretario de Sociedad Civil, que respondió con evasivas: «A mí lo que me parte el alma es que haya jóvenes en los astilleros de Cádiz trabajando 18 horas sin que se cumpla el convenio colectivo» o afirmando que «yo solo conspiro contra el Gobierno».

Las intervenciones de la mesa, favorables a las tesis de Pablo Iglesias frente a las que defiende Íñigo Errejón: Un Podemos más combativo y pegado a la calle. Noelia Vera llegó a afirmar que de tanto estar en el Congreso «hasta nos empiezan a caer bien los del PP, porque en el trato corto todo el mundo es buena gente». Mayoral defendió que están en las instituciones «por imperativo legal» y que es la gente la que debe decidir el futuro del país. «Tenemos que seguir diciendo cosas incómodas, que no sean políticamente correctas», afirmó, y se mostró convencido de que Podemos debe transformar su fuerza electoral en movimiento ciudadano.