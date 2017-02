El conflicto de los bomberos de Málaga se enquista

Los bomberos de Málaga endurecerán sus acciones de protesta en el conflicto que mantienen abierto desde finales de año para exigir, primero la destitución del jefe del Cuerpo, y luego, una negociación para mejorar la organización del servicio y las condiciones laborales de la plantilla. El relevo en la Jefatura siguen descartándolo en el equipo de gobierno del PP, después incluso de que el Pleno de la Corporación municipal también lo apoyara con los votos de la oposición. En cuanto a los aspectos laborales, el pasado viernes hubo un intento de acercamiento en un encuentro propiciado por el concejal de Seguridad, Mario Cortés, al que asistieron representantes del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), CC OO y un miembro de la plantilla ajena a los sindicatos.

"Hubo una predisposición al diálogo, pero luego, después de la reunión, llamó el director del Área de Personal (Carlos Gómez Cambronero) para desautorizar al concejal y decir que no se va a negociar nada hasta 2018. No puede ser que el alcalde diga una cosa y un director de área diga que no", comenta el portavoz del SAB, Andrés Millán, quien advierte de "la cosa está cada día peor", en referencia a "las represalias" contra mandos intermedios por las pintadas y demás acciones reivindicativas que se están llevando a cabo en paralelo al encierro que los funcionarios mantienen desde el 29 de diciembre.

Ante esta tesitura, la plantilla está citada mañana a una asamblea en la que, además de exponer todo lo acontecido en los últimos días, se propondrán "medidas más drásticas y contundentes". Al margen de la destitución del jefe, José Cruz, los bomberos exigen un calendario de negociación sobre la organización del servicio y las condiciones laborales que la plantilla viene demandando desde hace años y que se resumen en las tres ‘R’: un reglamento nuevo que actualice el vigente desde 1959, la regularización de la jornada laboral que es de 1.944 horas anuales –«la mayor de España», remarcan– y la reclasificación profesional del grupo C2 al C1 para tener la categoría de bomberos especialistas como establece la Ley de Emergencia de Andalucía y así equipararse al resto de profesionales de la región.