El azote judicial del Ayuntamiento

Wenceslao Alonso Nieto llevaba 17 años trabajando en el Ayuntamiento como administrativo, pero ha sido en los tres últimos cuando le ha ganado siete juicios al Consistorio, –uno ya firme del TSJA–, mientras que otros seis están recurridos por la parte municipal. Su vida era apacible y feliz hasta que, en un puesto de atención al ciudadano en el distrito de la Palma-Palmilla, pensó que quería prosperar y decidió estudiar Derecho, carrera que finalizó en 2011. Wenchy, como le llaman sus compañeros de faena, quería escalar en la administración local, pero para eso tenía que estar preparado.

Fue en 2013 cuando surgió, él pensó, su oportunidad dorada. Se convocaron dos jefaturas de Negociado en la Cruz de Humilladero, y Campanillas y más tarde salió otra en Teatinos. A las tres plazas presentó escrito para que le tuvieran en cuenta con su renovada formación, pero el Ayuntamiento nombraba a tres empleados públicos –sin convocatoria pública y en comisión de servicio– para las citadas jefaturas.

En este momento, Alonso realizaba un recurso de reposición para que las plazas se adjudicaran por concurso de méritos ante el área de Personal, que se desestimó, por lo que decidió ir a una demanda al juzgado de lo Contencioso-administrativo en junio de 2013. Aquí empezaron las batallas judiciales, en las que este funcionario, que se viste con toga cuando se defiende al él mismo, libra con la administración local. De este primer juicio salió sentencia del Juzgado número 7 de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en abril de 2015 dándole la razón y estimando que los puestos, aunque sea provisionalmente, deben cubrirse por procedimientos que garanticen principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y le impone las costas al Ayuntamiento.

Más tarde, a Alonso, que actualmente trabaja en el Servicio de Limpieza en uno de las plazas que, precisamente antes ocupaba un ‘falso autónomo’ (motivo por el que que ya hay una sentencia en firme en contra del Ayuntamiento y otras dos siguen recurridas al TSJA por el propio Consistorio), le abren un expediente disciplinario en la Palma-Palmilla, que se archiva sin consecuencias, pero que él entiende que «es el principio del fin para que no sea díscolo». Ahí cuenta que vivió cuatro meses ‘amenazado’ por un expediente a tres años de suspensión de empleo y sueldo, y acabó, con la presión una temporada de baja por motivos psicológicos.

Sentencia firme del TSJA: artículo 23 de la Constitución

La segunda sentencia –que es firme tras el fallo del TSJA– es en contra del decreto del Ayuntamiento del 18 de marzo de 2015 por el que se nombra, sin publicidad, a la jefa de Negociado de Rehabilitación y Parques Empresariales. En el fallo se reseña el artículo 23 de la Constitución, y se explica que se han quebrantado los citados principios para acceder a una plaza pública, y aún en el caso de urgencia «ha de quedar suficientemente acreditada». En este dictamen, el juez hasta tacha de «abstracta y genérica» la explicación del Ayuntamiento para cubrir el puesto, abundando en que «roza lo enigmático». A raíz de este fallo, el Consistorio hace un anuncio de provisión de la plaza y vuelve a darle el puesto a la misma empleada argumentando que llevaba dos años en este cargo (provisionalmente), los mismos que habrían sido declarados, en principio, nulos de pleno derecho por la sentencia del TSJA. Alonso tiene solicitada la ejecución del fallo porque entiende que así no se le da cumplimiento.

La tercera sentencia que gana, a falta de que la ratifique el TSJA, es contra del nombramiento del jefe de Sección de Participación Ciudadana (en noviembre de 2016), así como otra cuarta contra la elección del jefe de Negociado de Calidad en otro Contencioso-Administrativo, que consigue a su favor en primera instancia (agosto de 2016). La motivación de los jueces, en ambas, son las mismas: se vulnera el artículo 23.2 de la Constitución Española, por lo cual anula los procesos «debiendo proceder el Ayuntamiento de Málaga a la convocatoria de un proceso público para la cobertura del puesto de trabajo». De nuevo, el Consistorio hace frente a las costas.

A estas alturas de la película, con cuatro sentencias a favor, y que nada eso hubiese repercutido en la mejora de su vida como funcionario o su acceso a otros puestos, donde no hay concurso (aunque como dictan las sentencias es preceptivo por ley) habría muchos que ya hubiese tirado la toalla. Pero Wenceslao, que se considera una persona obstinada, dice que sólo quiere justicia para él y para todos los que quieren acceder a una plaza pública en igualdad de condiciones, y subraya que no tiene nada en contra de sus compañeros que han sido designados, que esta batalla suya es por una cuestión de «justicia», que no hay nada personal.

Tres más a su favor: crea una sección sindical

¿Por cuál íbamos? Ah, sí, la quinta sentencia a su favor. En este caso Alonso vuelve a denunciar la forma en la que el Ayuntamiento cubría la plaza de jefe de Sección de Accesibilidad en mayo de 2014 por medio de una comisión de servicios interna de carácter provisional, mientras que el fallo entiende, de nuevo, que debe realizarse mediante un procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad «aunque sea provisionalmente», la misma argumentación que del juez para su sexta sentencia el pasado agosto contra el nombramiento de la jefa de Negociado de Resoluciones y Convenios. De nuevo, el Consistorio es condenado a costas.

Por último, el séptimo fallo en su haber es para denunciar la elección del jefe de Sección de Servicios Generales del Turismo. Salió a su favor en primera instancia el pasado mes de julio. Como en las demás, el juez le vuelve a exigir al Ayuntamiento a que proceda a la cobertura del puesto, «aunque sea provisionalmente», por el muy repetido y citado procedimiento. La pregunta del millón es obvia y sencilla:¿Cuántas veces dicen lo mismo los juzgados? Blanco y en botella.

Ytan justiciero se ha vuelto Alonso que, reunido con varios compañeros, han decidido defenderse todos a través de una nueva sección del Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL), que han creado ellos mismos en el Ayuntamiento. Ahora será el sindicato el que impugne las convocatorias de plazas sin concurso.

O los munícipes al mando cambian el modo de adjudicar las plazas para hacerlo de forma ‘constitucional’ o que vayan pensando en proveer de más personal a los servicios jurídicos. Wenchy se ha buscado un pequeño ‘ejército’ y ahora promete ir a por todas.