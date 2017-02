Música en las alturas... de la Catedral

Si piensan en un profesor, lo imaginarán de aula en aula con sus anotaciones, sus libros y bolígrafos. Pero en el caso de Unai Quirós hay otro material escolar imprescindible: el guitalele. En sus clases se canta y se baila. Maestro de religión en los colegios Carazony y San Sebastián de Coín, Quirós trasmite los contenidos a través de la música con ese instrumento del tamaño de un ukelele y las seis cuerdas de la guitarra. Dice que así consigue mantener la atención de los niños y que vayan motivados a su asignatura. Pero para él también es un estímulo porque si enseñar es su trabajo, cantar es su pasión.

Con dos discos de contenido religioso en su currículum, el bilbaíno criado en Málaga lanza ahora su primer álbum laico enfocado al crecimiento personal y a los valores, ‘Desde mi cuarto creciente’. Música pop para elevar el alma que tiene como carta de presentación un videoclip rodado en las alturas, nada menos que en las bóvedas de la Catedral de Málaga. El 10 de febrero lo pondrá de largo en un acto abierto al público en la Caja Blanca (20.00 horas, previa recogida de invitación una hora antes), pero aquí va un avance.

‘Conectado’ es el tema al que la productora malagueña El Señor de los Vídeos pone imágenes, una canción que invita a estar enganchado “a la vida real y no a la virtual”, explica el maestro y músico. En el videoclip dirigido por Roberto Cano y con la participación del actor ganador de un Goya Joaquín Núñez y la actriz y monologuista Vivy Lin, se cuentan seis historias vinculadas a seis aplicaciones de moda, desde Instagram a Pokemon Go, pasando por Tinder. Seis relatos de personas, niños y mayores, pegadas al móvil que acabarán apagando el teléfono para disfrutar más allá de la pantalla de lo que sucede delante de ellos. Entre otras cosas, un concierto de Unai Quirós y su banda en la cubierta de la basílica, cedida para la ocasión por la Diócesis de Málaga.

Nunca antes se había rodado un videoclip musical en ese enclave, “y fue un reto de subir a tantas personas, todos los instrumentos y hasta una batería por esas escaleras tan chiquititas”. Pero el esfuerzo mereció la pena: “Las vistas son espectaculares”, añade el director. Para Unai Quirós, que debuta con su primer videoclip, fue un momento “emotivo y especial” en un lugar cargado de simbología.

Creyente y vinculado a la Iglesia, Unai Quirós lleva años envolviendo los mensajes católicos de ritmos pop y latinos en sus clases, en las parroquias y en diferentes eventos. En su nuevo disco no hay referencias a la religión, no aparece la palabra Dios, pero la esencia no cambia: canta al amor, a la paz y a la vida con temas que persiguen motivar, particularmente, a los jóvenes. “¿Quién no se emociona cuando una canción pone palabras a lo que tú sientes y no sabes expresar? La música es una herramienta muy positiva para transmitir contenidos en valores, porque las letras se quedan y siempre las tienes ahí para recordarlas”, argumenta.

Define ‘Desde mi cuarto creciente’ como una película Disney, “un disco para todos los públicos”, en el que anima a buscar “el tesoro que cada uno lleva dentro”, a seguir remando “hacia el sol pese a la tormenta”, a sacar “la mejor versión” de cada persona y a querer a los demás “sin condiciones”.